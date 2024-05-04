Патриарх Кирилл призвал женщин не перетруждаться перед Пасхой
Женщинам стоит разумно рассчитывать свои силы во время занятия домашними делами, чтобы избежать переутомления, которое испортит радость от встречи Воскресения Христова. Такое заявление сделал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди после проведённого в храме Христа Спасителя богослужения.
Патриарх напомнил, что в еврейском религиозном обычае суббота является днём покоя. А в христианской вере это день, когда верующие "вспоминают подвиг Спасителя, его крестную смерть и совершённое дело спасения.
"В этот день, конечно, много суеты, и это понятно. Особенно женщины наши хлопочут о приготовлении пасхальной пищи, иногда даже ещё что-то не убрано в доме. Все эти естественные попечения не должны омрачать душевное внутреннее состояние и ни в коем случае не перетруждать наше человеческое естество. Потому что нередко это переутомление отражается раздражением и потерей того состояния, которое должно сопровождать встречу Светлого Христова Воскресения", — цитирует его РИА "Новости".
Он подчеркнул, что некоторые хозяйки могут так устать после домашних дел, что им уже не хватит сил на молитву и радость в честь праздника. Именно поэтому так важно не перенапрягаться, усердствуя по хозяйству накануне Пасхи, во избежание того, что может омрачить встречу с Воскресшим Спасителем. Также патриарх напомнил, что деяния становятся добрыми только тогда, когда связаны с помощью ближнему. А ещё он призвал навещать в праздничный день тех, кому здоровье не позволяет посетить храмы в праздничный день, чтобы совершить молитву.
Существуют особые правила и традиции, соблюдая которые можно глубоко проникнуться особенной атмосферой праздника Светлого Христова Воскресения, отдав должное его духовному значению. Но что не менее важно, есть и обычаи, нарушение которых будет считаться грехом. Ранее Life.ru рассказывал о пяти правилах, нарушать которые перед праздником и в сам праздник нельзя ни в коем случае.
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