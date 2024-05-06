День герба и флага Москвы, Егорий Вешний: Праздники и приметы 6 мая

День герба и флага Москвы

Дата в 2024 году: 6 мая, понедельник.

6 мая в России отмечается День герба и флага Москвы. Этот праздник посвящён символике столицы — гербу и флагу, история которых насчитывает более 800 лет.

В XIII веке был создан первый герб Москвы, на котором изображался князь с копьём верхом на коне. Со временем герб изменялся, пока Екатерина II в 1781 году не утвердила вариант со святым Георгием, убивающим дракона. Герб претерпел несколько изменений, но и сейчас на нём изображён святой Георгий с копьём и красным флагом.

Флаг Москвы появился позже, в XVI веке. Поначалу он был красно-белым, а затем стал красным с белым орлом, символом России. В 1918 году флаг изменился и украсился золотым гербом Москвы. Сейчас на красном флаге в центре находится городской герб — святой Георгий на коне.

Фото © Shutterstock / FOTODOM

Егорий Вешний

Дата в 2024 году: 6 мая, понедельник.

Другие названия: Юрьев день, Георгий Победоносец, Георгий Храбрый, День Егория Вешнего, Юрий Вешний, Юрий Тёплый, Егорий, Егорьев день, Егорий Весенний, Егорий Голодный, Егорий — ленивая соха, Праздник пастухов, Скотопас, Водонос.

Церковное название: Великомученика Георгия Победоносца.

Значение: День памяти праведника и великого мученика Георгия Победоносца.

Народный праздник Егорий Вешний, он же Юрьев день, отмечается 6 мая (по старому стилю — 23 апреля). В православном церковном календаре это дата памяти праведника и великого мученика Георгия Победоносца, одного из самых почитаемых святых у славян.

Святой Георгий вырос в Белите, у подножия Ливанских гор, в семье обеспеченных православных. Родители привили ему любовь к Богу. Георгий стал военным, за свои таланты и храбрость достиг высокого положения при императоре Диоклетиане, гонителе христиан.

Икона "Чудо Георгия о змие". Фото © Wikipedia

Однажды во время очередного суда над христианами Георгий, услышав смертный приговор, заявил Диоклетиану о своей вере в Иисуса Христа. Он покинул императора, раздал имущество, освободил рабов, а потом вновь явился к своему господину. Диоклетиан был расстроен — Георгий был его любимым военачальником. Император пытался убедить его отречься от христианской веры, но тот оставался несгибаем. Тогда Диоклетиан приказал подвергнуть Георгия мучениям, но и это не сломило его волю. В итоге император приказал казнить Георгия. Смертный приговор был исполнен в Никомедии в 303 году — Георгию отрубили голову.

Эпизод с победой над драконом относится к посмертному явлению святого принцессе, отданной чудовищу на заклание. Тогда святой Георгий явился в облике воина верхом на коне, правда, победил дракона не оружием, а силой молитвы.

В русской народной традиции святой получил имя Егорий или Юрий. С Егория Вешнего начинались основные полевые работы. На засеянных нивах проводили молебны, окропления земли святой водой. Это также был Праздник пастухов. Их привечали в этот день, дарили подарки, кормили яичницей.

Считалось, что в этот народный праздник нельзя заниматься шерстью. Некоторые женщины, которые пряли или вязали, предпочитали даже не смотреть в этот день в её сторону. Полагали, что в противном случае волки могут утащить много овец.

Рано поутру принято было купаться в "егорьевской росе" — она считалась дающей силу и здоровье. Принято было в этот день собирать целебные травы и другие растения, они считались особо целебными.

Юрьев день. Фото © ТАСС / Виктор Драчев

Приметы на 6 мая:

если в этот день ударит мороз, значит, уродится просо и овёс;

день выдался тёплым — лето будет ранним;

если на Егория Вешнего пойдёт ливень — будет много травы и, соответственно, сена;

ветер, дующий с севера, предвещает ранние морозы осенью;

на берёзе листья крупные — урожай будет добрым и обильным;

в этот день нельзя ссориться или громко спорить о чём-нибудь — может убить грозой.

Именины 6 мая отмечают: