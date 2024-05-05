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5 мая, 12:05

Нетаньяху заявил о закрытии катарского телеканала Al Jazeera

Кабмин Израиля поддержал предложение о закрытии телеканала Al Jazeera

Власти Израиля решили закрыть телеканал Al Jazeera. Об этом сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в соцсети Х.

"Возглавляемое мной правительство единогласно приняло решение: в Израиле будет закрыт провокационный канал Al Jazeera", — следует из сообщения.

Израиль отзывает аккредитацию Al Jazeera из-за "подстрекательства" к насилию
Израиль отзывает аккредитацию Al Jazeera из-за "подстрекательства" к насилию

Кстати, только сегодня Al Jazeera сообщал о том, что ВВС Израиля атаковали штаб полиции "Хезболла" в Ливане. В результате действий ЦАХАЛ погибли жители посёлка Мейс-эль-Джебель в южной части страны. Кроме того, есть и пострадавшие — ранены оказались ещё три человека.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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