Нетаньяху заявил о закрытии катарского телеканала Al Jazeera
Кабмин Израиля поддержал предложение о закрытии телеканала Al Jazeera
Власти Израиля решили закрыть телеканал Al Jazeera. Об этом сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в соцсети Х.
"Возглавляемое мной правительство единогласно приняло решение: в Израиле будет закрыт провокационный канал Al Jazeera", — следует из сообщения.
Кстати, только сегодня Al Jazeera сообщал о том, что ВВС Израиля атаковали штаб полиции "Хезболла" в Ливане. В результате действий ЦАХАЛ погибли жители посёлка Мейс-эль-Джебель в южной части страны. Кроме того, есть и пострадавшие — ранены оказались ещё три человека.
Shutterstock / FOTODOM