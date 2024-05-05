Нетаньяху заявил о закрытии катарского телеканала Al Jazeera

Кстати, только сегодня Al Jazeera сообщал о том, что ВВС Израиля атаковали штаб полиции "Хезболла" в Ливане. В результате действий ЦАХАЛ погибли жители посёлка Мейс-эль-Джебель в южной части страны. Кроме того, есть и пострадавшие — ранены оказались ещё три человека.