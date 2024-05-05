Героя "Ворониных" Николая Петровича похоронят в первой серии нового сезона
Борис Клюев. Обложка © VK / "Воронины" на СТС
Легендарного героя сериала "Воронины" Николая Воронина, роль которого исполнил народный артист Борис Клюев, похоронят в первой серии нового сезона. Актёр умер четыре года назад, а замены ему не нашли, сообщает Mash.
Съёмки нового сезона "Ворониных". Видео © Telegram / Mash
По информации со съёмочной площадки, сначала продюсеры хотели позвать на эту роль нового артиста. Но на пробах никто не смог так глубоко войти в роль грубоватого, но в душе доброго отца и дедушки семейства, поэтому решили, что по сюжету Николай Воронин отойдёт в мир иной.
Однако актёрский состав немного изменится. Роль взрослой Маши исполнит 22-летняя Карина Орлова. К слову, Марии Ильюхиной, которая была в этом амплуа 10 лет, даже не сообщили о начале съёмок. Кроме того, сменится и локация: теперь семья Ворониных будет жить в квартире с новым интерьером и видом на современный ЖК.
Напомним, в 2020 году народный артист РФ Борис Клюев умер в возрасте 76 лет. Знаменитый актёр более двух лет боролся с раком лёгких. За свою карьеру он успел поработать во многих картинах, а также играл в разных театральных постановках. Но самую известную роль Клюев получил уже в зрелом возрасте, когда его пригласили сыграть Николая Петровича в сериале "Воронины".