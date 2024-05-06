В Стамбуле организовали шествие "Бессмертного полка" и автопробег ко Дню Победы
В Стамбуле отметили 79-летие Великой Победы, устроив автопробег и шествие "Бессмертного полка". По словам участников акции, эти мероприятия наполнили их сердца гордостью и укрепили связь с родиной. После автопробега и шествия по улицам Стамбула с портретами своих дедов многие жители города почтили память героев минутой молчания, отдав дань уважения их жертвам за нашу победу.
Патриотический праздник организовал Координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) в Турции совместно с активистами международного движения "Бессмертный полк".
Праздничные мероприятия ко Дню Победы в Стамбуле. Видео © Telegram / Международный Бессмертный полк
Ранее Life.ru сообщал, что в Анкаре сотни человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка". Под музыку песни "Священная война" участники сделали круг почёта. Возглавил колонну военнослужащий с Красным Знаменем Победы. Посол России в Турции Алексей Ерхов поблагодарил собравшихся и подчеркнул, что важно сохранять память о героическом прошлом страны.