В Стамбуле организовали шествие "Бессмертного полка" и автопробег ко Дню Победы

В Стамбуле отметили 79-летие Великой Победы, устроив автопробег и шествие "Бессмертного полка". По словам участников акции, эти мероприятия наполнили их сердца гордостью и укрепили связь с родиной. После автопробега и шествия по улицам Стамбула с портретами своих дедов многие жители города почтили память героев минутой молчания, отдав дань уважения их жертвам за нашу победу.