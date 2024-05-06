Кремль отреагировал на очередные вбросы о "подготовке диверсий" без единого доказательства

В Кремле назвали голословными обвинениями материалы британских журналистов о подготовке Россией диверсий в Европе. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, таких публикаций в западной прессе становится всё больше.

"Это не похоже на какой-то серьёзный материал. Очередные такие голословные обвинения в адрес нашей страны. Их становится всё больше по поводу и без", — отметил он в беседе с журналистами в понедельник, 6 мая.