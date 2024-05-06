Кремль отреагировал на очередные вбросы о "подготовке диверсий" без единого доказательства
Песков назвал голословными обвинения в адрес России в статье Financial Times
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В Кремле назвали голословными обвинениями материалы британских журналистов о подготовке Россией диверсий в Европе. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, таких публикаций в западной прессе становится всё больше.
"Это не похоже на какой-то серьёзный материал. Очередные такие голословные обвинения в адрес нашей страны. Их становится всё больше по поводу и без", — отметил он в беседе с журналистами в понедельник, 6 мая.
Ранее британская деловая газета Financial Times выпустила материал с заголовком: "Россия готовит диверсии по всей Европе, предупреждают спецслужбы". В статье говорится, что наша страна готова пойти на конфронтацию со странами Запада и якобы "уже начала более активно готовить тайные взрывы, поджоги и нанесение ущерба инфраструктуре на европейской территории". При этом журналисты ссылаются на слова главы внутренней разведки Германии Томаса Хальденванга, который подтвердил, что риск диверсий последнее время значительно возрос.