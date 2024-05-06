МИД Казахстана отозвал советника из ОАЭ после заявления жены о домашнем насилии
МИД Казахстана отзывает советника посольства в ОАЭ Сакена Мамаша после заявления его жены о том, что супруг годами насиловал и избивал её. Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства Айбек Смадияров.
"Мы срочно отзываем этого сотрудника в Казахстан из-за обвинений жены. Его делом займётся полиция", — сказал Смадияров РИА "Новости".
Ранее Life.ru писал, что супруга советника посла Казахстана в ОАЭ Карина Мамаш обвинила своего мужа Сакена Мамаша в насилии. Она рассказала, что мужчина избивает её уже 10 лет. А недавно под горячую руку изверга попала и её сестра. Жуткую историю обнародовала казахская правозащитница Дина Тансари (Смаилова),
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