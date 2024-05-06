МИД Казахстана отозвал советника из ОАЭ после заявления жены о домашнем насилии

МИД Казахстана отзывает советника посольства в ОАЭ Сакена Мамаша после заявления его жены о том, что супруг годами насиловал и избивал её. Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства Айбек Смадияров.

"Мы срочно отзываем этого сотрудника в Казахстан из-за обвинений жены. Его делом займётся полиция", — сказал Смадияров РИА "Новости".