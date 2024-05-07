Видео с "покушением" на наследного принца Саудовской Аравии оказалось фейком

Сразу несколько ресурсов утром во вторник, 7 мая, распространили сведения о якобы совершённом покушении на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда. Турецкая газета Yeni Şafak утверждает, что сам принц жив, но среди королевской гвардии "много погибших". А портал Sarah News и вовсе написал, что Аль Сауд погиб в результате подрыва его кортежа и даже опубликовал кадры с горящей машиной, впрочем, их почти сразу опровергли в соцсетях: видео оказалось старым и снятым при других обстоятельствах. Съёмка запечатлела инцидент с возгоранием двух транспортных средств, который произошёл в середине марта на одной из автострад Эр-Рияда.