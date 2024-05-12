На следующей неделе наступит особый момент для рубля: Что произойдёт с курсом валют На следующей неделе может измениться вектор движения курса валют. Пока же доллар продолжает плавно дешеветь. Что будет определять курс валют в середине мая, и на какой уровень выйдет рубль? 11 мая, 21:25 Экономисты рассказали, как долго будет снижаться курс доллара. Обложка © ТАСС / Николай Гынгазов

На фоне глобального ослабления американской валюты в связи с ослаблением конфликта Израиля и Ирана, а также заседания ФРС США, рубль укрепляется. Кроме того, российскую валюту поддержал Банк России, который заявил, что в течение месяца, до 8 июня, будет значительно наращивать продажи иностранной валюты и золота. Эти продажи пройдут внутри страны в рамках бюджетного правила. Будет резкий рост почти в 10 раз. Так охарактеризовал обстановку на валютном рынке главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

— Власти продлили действие указа об обязательной продаже валютной выручки экспортёрами — и вот мы уже видим позитивные для нашей нацвалюты эффекты. Для мая характерна подготовка экспортёров к налоговым выплатам за первый квартал — а потому они "вбрасывают" на внутренний рынок большую массу иностранной валюты. Это снижает её курс и даёт импульс рублю, — рассказал директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.

Вместе с тем на курс рубля по-прежнему сильно влияют проинфляционные факторы. А сверхдоходы от экспорта нефти и газа, по мнению экспертов, могут начать постепенно снижаться.

— Поэтому, полагаю, укрепление нашей нацвалюты будет умеренным. На мой взгляд, в мае мы увидим котировки в следующем диапазоне: порядка 92 рублей за доллар, до 98 рублей за евро и порядка 13 рублей за юань, — считает Валерий Тумин.

На неделе с 13 по 17 мая рынок будет смотреть на данные Росстата по инфляции за апрель. Если инфляция, вопреки ожиданиям, продолжит рост, доллар может вырасти до 93 рублей. По отношению к евро можно ожидать коридор в 98–102 рубля. Такой прогноз сделал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

По его оценкам, в середине месяца укрепление рубля может немного приостановиться из-за снижения цены нефти, обнародования нового пакета санкций ЕС или выхода данных о продолжении роста инфляции в РФ. А в конце мая рублю снова может оказать поддержку налоговый период.

— Мы считаем текущее укрепление временным. Ждём возвращение курса в диапазон 92–93 в середине месяца и диапазон 92–93 к концу месяца. На рубль влияет, во-первых, то, что правительство продлило меры валютного контроля, во-вторых, то, что Центробанк продолжает жёсткую денежно-кредитную политику. С другой стороны, ожидания трейдеров довольно быстро меняются — сразу после заседания ФРС рынки ожидали одно снижение ставки в этом году, а после вышедших данных по рынку труда уже два снижения. Большее количество снижений ставки ФРС означает более слабый доллар и крепкий рубль, — рассказал аналитик канала "Рынки Деньги Власть" Сергей Раманинов.

Авторы Нина Важдаева