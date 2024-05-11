В Британии 80-летние экоактивистки пытались разбить витрину с хартией вольностей

Две пожилые экоактивистки движения Just Stop Oil попытались разбить витрину Британской национальной библиотеки, в которой хранится Великая хартия вольностей. Об этом сообщила газета Guardian, ссылаясь на лондонских правоохранителей.

Старушки-экоактивистки попытались разбить витрину с историческим документом в Британской библиотеке. Видео © X / Just Stop Oil

Сообщается, что двух женщин 82 и 85 лет задержали сразу после попытки разбить защитное стекло экспоната. Бунт бабушки устроили, чтобы привлечь внимание к добыче и использованию ископаемого топлива. Как рассказали сотрудники библиотеки, ценный документ остался цел и невредим. Более того, престарелые активистки даже не повредили витрину, не считая пары царапин.

"Двум женщинам старше 80 лет были предъявлены обвинения в нанесении противоправного ущерба после нападения на стекло вокруг Великой хартии вольностей в Британской библиотеке", — говорится в статье.

Полиция отпустила бабулек под залог, однако за акцию протеста им придётся ответить 20 июня в суде.