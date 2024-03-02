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2 марта, 16:30

Фасад ведомства Шольца разрисовали оранжевой краской

Экоактивисты разрисовали оранжевой краской фасад ведомства канцлера в Берлине

Экоактивисты разрисовали оранжевой краской фасад ведомства канцлера в Берлине. Обложка © X / Letzte Generation

Экоактивисты разрисовали оранжевой краской фасад ведомства канцлера в Берлине. Обложка © X / Letzte Generation

Экоактивисты движения "Последнее поколение" (Letzte Generation), наиболее известные своими протестными акциями, разрисовали фасад ведомства канцлера в Берлине. Протестующие написали на нём: "Помогите! Ваши дети" и оставили отпечатки рук.

"Призыв о помощи на фасаде ведомства канцлера. Если мы не станем громкими сейчас, у нас не будет будущего!" сказано в публикации движения на официальной странице в соцсети X.

В акции приняли участие около 16 человек, десять из которых задержала полиция. На опубликованных изданием Berliner Zeitung фотографиях можно увидеть, как участники акции сидят, лежат с плакатами на дороге, а позади них находится разрисованная стена.

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Ранее экоактивисты превратили в болото Большой канал в Венеции. Таким образом они выразили протест из-за отсутствия прогресса на климатической конференции, которая прошла в Дубае.

Евгения Мосс
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