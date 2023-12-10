Экоактивисты превратили в болото Большой канал в Венеции

Климатические активисты из движения Extinction Rebellion окрасили воду главной водной артерии Венеции — Большого канала (Гранд-канал) — в ярко-зелёный цвет. Как сообщают представители организации в соцсети, таким образом они выразили протест из-за отсутствия прогресса на климатической конференции ООН COP28, которая проходит в Дубае.

Экоактивисты окрасили воду канала Венеции в зелёный цвет. Видео © X (бывший Twitter) / DDNewslive

"Сегодня в Италии активисты движения Extinction Rebellion осудили очередную неудачу COP28 в борьбе с климатическим кризисом", — говорится в сообщении движения.

Активисты использовали безвредную флуоресцентную краску. В сообщении экологического движения говорится, что в ближайшее время вода в Гранд-канале вернётся в прежнее состояние. Аналогичную акцию с окрашиванием воды в зелёный цвет активисты провели в Риме, Турине, Болонье и Милане.

В Дубае сейчас проходит Всемирный климатический саммит, который является основным мероприятием 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28). В нём участвует около 160 лидеров стран и глав правительств.