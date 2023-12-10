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10 декабря, 08:28

Экоактивисты превратили в болото Большой канал в Венеции

Активисты Extinction Rebellion окрасили воду канала Венеции в зелёный цвет

<p>Активисты Extinction Rebellion окрасили воду канала Венеции в зелёный цвет. Обложка © X (бывший Twitter) / <a href="https://twitter.com/XrItaly/status/1733579110696222762" target="_blank" rel="noopener noreferrer">XrItaly</a></p>

Активисты Extinction Rebellion окрасили воду канала Венеции в зелёный цвет. Обложка © X (бывший Twitter) / XrItaly

Климатические активисты из движения Extinction Rebellion окрасили воду главной водной артерии Венеции — Большого канала (Гранд-канал) — в ярко-зелёный цвет. Как сообщают представители организации в соцсети, таким образом они выразили протест из-за отсутствия прогресса на климатической конференции ООН COP28, которая проходит в Дубае.

Экоактивисты окрасили воду канала Венеции в зелёный цвет. Видео © X (бывший Twitter) / DDNewslive

"Сегодня в Италии активисты движения Extinction Rebellion осудили очередную неудачу COP28 в борьбе с климатическим кризисом", говорится в сообщении движения.

Активисты использовали безвредную флуоресцентную краску. В сообщении экологического движения говорится, что в ближайшее время вода в Гранд-канале вернётся в прежнее состояние. Аналогичную акцию с окрашиванием воды в зелёный цвет активисты провели в Риме, Турине, Болонье и Милане.

В Дубае сейчас проходит Всемирный климатический саммит, который является основным мероприятием 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28). В нём участвует около 160 лидеров стран и глав правительств.

Экоактивисты облили оранжевой краской стеклянную пирамиду Лувра в Париже

Экоактивисты облили оранжевой краской стеклянную пирамиду Лувра в Париже

А ранее Лайф рассказывал, что экоактивисты облили токсичной краской рождественскую ёлку в Страсбурге. Несколько молодых людей распылили на дерево аэрозоль из шлангов. К слову, собравшиеся вокруг французы не рискнули помешать вандалам и просто наблюдали за происходящим.

Дарья Нарыкова
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