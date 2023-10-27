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27 октября, 10:41

Экоактивисты облили оранжевой краской стеклянную пирамиду Лувра в Париже

В Париже активисты экологического движения "Последняя реновация" (Derniere Renovation) облили оранжевой краской стеклянную пирамиду Лувра. По словам участников акции, они выступают против политики французских властей в сфере экологии и борьбы с глобальным потеплением.

Экоактивисты обили краской пирамиду Лувра в Париже. Видео © X (Twitter) / les_spectateurs

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как один из активистов расплескал оранжевую краску по крыше здания. Однако очень быстро сотрудники службы безопасности задержали всех причастных.

В Берлине экоактивисты облили краской Бранденбургские ворота

В Берлине экоактивисты облили краской Бранденбургские ворота

Ранее Лайф рассказывал, как борцы за экологию из движения Just Stop Oil распылили окрашенный крахмал на скелет динозавра в музее Лондона. После этого активисты развернули плакат, где призвали остановить добычу ископаемого топлива ради здоровья людей, и стали дожидаться прибытия сотрудников полиции.

Обложка ©

Кадр из видео X (бывший Twitter) / les_spectateurs

Наталья Исакова
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