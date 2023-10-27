Экоактивисты облили оранжевой краской стеклянную пирамиду Лувра в Париже

В Париже активисты экологического движения "Последняя реновация" (Derniere Renovation) облили оранжевой краской стеклянную пирамиду Лувра. По словам участников акции, они выступают против политики французских властей в сфере экологии и борьбы с глобальным потеплением.

Экоактивисты обили краской пирамиду Лувра в Париже. Видео © X (Twitter) / les_spectateurs

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как один из активистов расплескал оранжевую краску по крыше здания. Однако очень быстро сотрудники службы безопасности задержали всех причастных.