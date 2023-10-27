Экоактивисты облили оранжевой краской стеклянную пирамиду Лувра в Париже
В Париже активисты экологического движения "Последняя реновация" (Derniere Renovation) облили оранжевой краской стеклянную пирамиду Лувра. По словам участников акции, они выступают против политики французских властей в сфере экологии и борьбы с глобальным потеплением.
Экоактивисты обили краской пирамиду Лувра в Париже. Видео © X (Twitter) / les_spectateurs
На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как один из активистов расплескал оранжевую краску по крыше здания. Однако очень быстро сотрудники службы безопасности задержали всех причастных.
Ранее Лайф рассказывал, как борцы за экологию из движения Just Stop Oil распылили окрашенный крахмал на скелет динозавра в музее Лондона. После этого активисты развернули плакат, где призвали остановить добычу ископаемого топлива ради здоровья людей, и стали дожидаться прибытия сотрудников полиции.
Кадр из видео X (бывший Twitter) / les_spectateurs