В Берлине экоактивисты облили краской Бранденбургские ворота

В Берлине экологические активисты движения "Последнее поколение" (Letzte Generation) обрызгали краской Бранденбургские ворота. Об этом они сообщили в соцсети X (ранее Twitter).

Экоактивисты измазали краской Бранденбургские ворота. Видео © X (Twitter) / AufstandLastGen

"Шесть колонн Бранденбургских ворот покрыты предупреждающей краской", — говорится в публикации.

Экоактивисты измазали краской Бранденбургские ворота. Фото © X (Twitter) / AufstandLastGen

Участники движения требуют прекратить использовать нефть, газ и уголь к 2030 году. Краской они облили и находящуюся рядом Парижскую площадь. Активисты заявили, что прекратят протест после того, как "изменения начнутся".