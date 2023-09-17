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17 сентября, 13:04

В Берлине экоактивисты облили краской Бранденбургские ворота

<p>Экоактивисты измазали краской Бранденбургские ворота. Обложка © X (Twitter) / <a href="https://twitter.com/aufstandlastgen/status/1703351435948089552?s=61&t=oWlNLBuAq-mDZ5JJR6ZqRA" target="_blank" rel="noopener noreferrer">AufstandLastGen</a></p>

Экоактивисты измазали краской Бранденбургские ворота. Обложка © X (Twitter) / AufstandLastGen

В Берлине экологические активисты движения "Последнее поколение" (Letzte Generation) обрызгали краской Бранденбургские ворота. Об этом они сообщили в соцсети X (ранее Twitter).

Экоактивисты измазали краской Бранденбургские ворота. Видео © X (Twitter) / AufstandLastGen

"Шесть колонн Бранденбургских ворот покрыты предупреждающей краской", — говорится в публикации.

Экоактивисты измазали краской Бранденбургские ворота. Фото © X (Twitter) / AufstandLastGen

Экоактивисты измазали краской Бранденбургские ворота. Фото © X (Twitter) / AufstandLastGen

Участники движения требуют прекратить использовать нефть, газ и уголь к 2030 году. Краской они облили и находящуюся рядом Парижскую площадь. Активисты заявили, что прекратят протест после того, как "изменения начнутся".

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Светлана Оперук
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