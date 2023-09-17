В Берлине экоактивисты облили краской Бранденбургские ворота
Экоактивисты измазали краской Бранденбургские ворота. Обложка © X (Twitter) / AufstandLastGen
В Берлине экологические активисты движения "Последнее поколение" (Letzte Generation) обрызгали краской Бранденбургские ворота. Об этом они сообщили в соцсети X (ранее Twitter).
Экоактивисты измазали краской Бранденбургские ворота. Видео © X (Twitter) / AufstandLastGen
"Шесть колонн Бранденбургских ворот покрыты предупреждающей краской", — говорится в публикации.
Экоактивисты измазали краской Бранденбургские ворота. Фото © X (Twitter) / AufstandLastGen
Участники движения требуют прекратить использовать нефть, газ и уголь к 2030 году. Краской они облили и находящуюся рядом Парижскую площадь. Активисты заявили, что прекратят протест после того, как "изменения начнутся".
Ранее экоактивист приклеил себя к полу во время матча Кори Гауфф и Каролины Муховой на US Open. Соревнование пришлось прервать на 45 минут.