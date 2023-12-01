Зелёные активисты "украли" у жителей Страсбурга Рождество
Экоактивисты облили токсичной краской рождественскую ёлку в Страсбурге
Климатические активисты атаковали рождественскую ёлку в Страсбурге. Праздничный символ был нещадно изуродован токсичной краской, сообщили в соцсетях очевидцы произошедшего.
На опубликованных кадрах видно, что несколько молодых людей распыляют на дерево аэрозоль из шлангов. Их пособники в это время сидят рядом с поднятыми руками. Собравшиеся вокруг французы не рискнули помешать вандалам, а лишь наблюдали за происходящим.
Новогодняя ёлка в Страсбурге стала жертвой вандалов. Видео © X / Sans drap
Недолго в парадном виде простояла и национальная рождественская ёлка в Вашингтоне. Ураганный ветер повалил дерево, на котором президент страны Джо Байден должен был зажечь огни. Вернуть символ Нового года в вертикальное положение удалось не сразу, рассказывал Лайф ранее.
X / Sans drap