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1 декабря, 20:51

Зелёные активисты "украли" у жителей Страсбурга Рождество

Экоактивисты облили токсичной краской рождественскую ёлку в Страсбурге

Климатические активисты атаковали рождественскую ёлку в Страсбурге. Праздничный символ был нещадно изуродован токсичной краской, сообщили в соцсетях очевидцы произошедшего.

На опубликованных кадрах видно, что несколько молодых людей распыляют на дерево аэрозоль из шлангов. Их пособники в это время сидят рядом с поднятыми руками. Собравшиеся вокруг французы не рискнули помешать вандалам, а лишь наблюдали за происходящим.

Новогодняя ёлка в Страсбурге стала жертвой вандалов. Видео © X / Sans drap

Повелитель вечной мерзлоты Чысхаан зажёг первую в России новогоднюю ёлку

Повелитель вечной мерзлоты Чысхаан зажёг первую в России новогоднюю ёлку

Недолго в парадном виде простояла и национальная рождественская ёлка в Вашингтоне. Ураганный ветер повалил дерево, на котором президент страны Джо Байден должен был зажечь огни. Вернуть символ Нового года в вертикальное положение удалось не сразу, рассказывал Лайф ранее.

Обложка ©

X / Sans drap

Илья Пушкарев
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