Зелёные активисты "украли" у жителей Страсбурга Рождество

На опубликованных кадрах видно, что несколько молодых людей распыляют на дерево аэрозоль из шлангов. Их пособники в это время сидят рядом с поднятыми руками. Собравшиеся вокруг французы не рискнули помешать вандалам, а лишь наблюдали за происходящим.