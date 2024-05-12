Звезда "Маргоши" Стержаков рассказал, как пережил онкологию и потерю ребёнка

Актёр Владимир Стержаков, известный многим по роли Бориса Наумовича из сериала "Маргоша", стал гостем программы "Секрет на миллион", где вспомнил, как тяжело переживал известие об онкологии. По его словам, злую шутку с ним сыграли наставления матери.

"Во всём виновата моя мама, как бы это ни звучало. Мама прожила невероятную жизнь, она в 16 лет была угнана в Германию, там была в рабстве более трёх лет, и она постоянно мне говорила: "Терпи, Вова". И вот во время спектакля мне стало плохо, я смог отползти и попросил вызвать скорую помощь, случился гипертонический криз с ишемической атакой", — отметил 64-летний артист.

Актёр добавил, что пришёл в себя только утром, когда был в реанимации — там ему и поставили рак. Причём в этот момент звёздный пациент столкнулся с санитаром, который позволил себе неосторожное высказывание. Из-за этого Стержаков подумал, что у него последняя стадия рака, поэтому не хотел обременять близких.

"Фельдшер уже в Москве сказал: "Всё, до свидания! Захват костей уже пошёл". Как бы это пафосно ни звучало, но я домой уже не хотел возвращаться, не хотел быть мебелью, дома — маленькие пацаны, они всё это будут видеть, будут переживать. А по факту это не была последняя стадия, была третья. Мне позвонил доктор и сказал немедленно вернуться в больницу", — рассказал он.

Тогда заслуженный артист РФ задумался о суициде, так как был уверен, что болезнь неизлечима. В беседе с ведущей Лерой Кудрявцевой он признался, что собирался спрыгнуть с моста. Счастье актёр обрёл в браке с Аллой Стержаковой, но первого ребёнка пара потеряла.

"Неожиданно мне стало плохо, срок беременности был небольшим, позвонили врачу, мы поехали в больницу, там пытались сохранить, делали уколы. Помню, как Володя всю ночь был со мной, потом мне сказали, что лучше не надо сохранять", — вспомнила Алла.