"Погода идёт на поправку": Синоптик прогнозирует долгожданное потепление в Москве

Начало мая этого года стало самым холодным за всю историю наблюдений. К середине месяца аномальные морозы уйдут из столицы и ситуация начнёт стабилизироваться. Антициклон принесёт западный ветер, а вслед за ним и потепление, сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По словам эксперта, резкого потепления ждать не стоит, но всё же температура поднимется на несколько градусов. В первой половине недели дневная температура будет в районе 11–13 градусов, ближе к четвергу вырастет до 15–17 градусов тепла. В пятницу к столице приблизится холодный фронт с дождями, температура же будет около 15 градусов.

"То есть всё-таки погода идёт слегка на поправку, отходит от этого холодного шока, который мы все испытали в самом начале месяца, особенно 9 мая", — сказал Шувалов в беседе с 360.ru.