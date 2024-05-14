"Мы помогали под воем сирен": Почему атаки киевского режима не смогут сломить белгородцев Группа журналистов Life.ru работает в Белгороде, где от снаряда ВСУ 40 квартир одного из подъездов превратились в щепки и бетонные обломки, погребав под собой десятки мирных жителей — женщин, мужчин и детей. Как жители Белгорода пережили атаку ВСУ? 13 мая, 21:21 Белгород. Обложка © Life.ru

— Я просто вышла за час из дома. Теперь у меня второй день рождения, Господь спас, — с трудом прячет волнение Марина, жительница разрушенного дома на улице Щорса. Она лишь чудом уцелела: за час до трагедии женщина поехала по делам.

12 мая, приблизительно в 11:40, ВСУ ударили по Белгороду. Снаряд, выпущенный ОТРК "Точка-У", попал в жилой дом, уничтожив подъезд из 40 квартир. Под завалами оказались несколько десятков человек.

Взрыв дома

Посчитать, сколько людей оказались погребены, невозможно. Учитывая, что был выходной день, количество пострадавших достигло нескольких десятков. Спасатели прибыли на место трагедии в считаные минуты. На этот момент людей из-под обломков уже доставали местные жители.

Жители дома рассказывают, что была объявлена воздушная тревога и они прятались. В момент удара дом затрясся, но тогда ещё не было понятно, что именно случилось.

— Подумали сначала, что в бассейн прилетело, пыли столько было, что даже соседние подъезды не было видно. Прошло, наверное, несколько минут, ветер разогнал дым, и увидел, что соседний подъезд обрушился. В первую очередь кинулись растаскивать технику, чтобы спасатели смогли проехать, — сообщил Александр.

Ещё один житель дома рассказал Лайфу, что прятался с детьми в ванной и коридоре, когда объявили воздушную тревогу. Была серия взрывов, которая чувствовалась из-за вибрации.

— Переждали, когда всё утихнет. Вышли на балкон, чтобы по сложившейся печальной традиции посмотреть, куда прилетело. Увидели, что весь двор в цементной пыли. Открыли окно и увидели дыру в соседнем доме. Оделись и побежали помогать, взяв огнетушители, которые были подготовлены на всякий случай, — сообщил местный житель.

К разрушенному дому приехал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Глава региона помогал спасателям. В тот момент, когда специалисты и добровольцы разгребали завалы, обрушилась крыша.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков помогает спасателям. Фото © Life.ru

Силовики оцепили окрестности, а дом постепенно начали покидать люди. Для многих стало проблемой вывезти личные вещи. К зданию могла подъехать только специальная техника. У обрушившегося дома волонтёры начали ставить палатки, где раздавали еду и воду спасателям.

Спасение

Спасательная операция несколько раз прерывалась. В городе зазвучала сирена воздушной тревоги. Люди начали прятаться. Но в этот раз ПВО поразила цели.

Ещё одной проблемой стали пожары. Спасателям опять пришлось остановить работу. Горели не только квартиры, но и место обрушения. Это был не газ. Газоснабжение отключили сразу.

Спасатели устраивают минуты тишины, чтобы понять, есть ли кто-то под завалами. Голоса есть, и разбор продолжается дальше. К 14 часам удаётся вытащить 16 человек. Первые тела двух погибших достали уже вечером. Но сотрудники МЧС, бойцы самообороны и добровольцы продолжают искать выживших. Работать готовы и в тёмное время суток.

К этому моменту в городе уже заработали пункты временного размещения. Туда привозят жителей дома. Непонятно, когда они смогут вернуться в своё жилище и смогут ли вообще. Дом необходимо обследовать, чтобы понять его состояние.

В общей сложности погибло 15 человек, 27 получили ранения. Среди погибших есть дети. Екатерина Гнедыш и её дочка Аврора жили в селе Никольское, но после возращения с отдыха заехали к родителям в дом, который через несколько часов станет целью ВСУ. Погибла вся семья.

В больницу попали не только те, кого достали из-под завала, но и спасатели. Они оказались в лечебном учреждении после обвала крыши.









Поисково-спасательная операция завершилась. Региональные власти решают вопрос с расселением и выплатами компенсаций. В этот же день, вечером 12 мая, в городе опять раздались взрывы. Украинские снаряды попали в жилые дома. У белгородцев нет сомнений, что удары по домам продолжатся. Те, кто может, временно выезжают из города. Власти отправляют детей в другие регионы, чтобы они смогли спокойно пережить один из самых тяжёлых моментов для Белгорода.

Авторы Даниил Черных