ГАВстрологический прогноз, или Какой ты пёс по знаку зодиака Любите собак и увлекаетесь астрологией? Узнайте, какая порода собак соответствует вашему знаку зодиака, и посмейтесь вместе с Life.ru! 14 мая, 10:30 Freepik

Любите астрологию и собак? Тогда этот гороскоп для вас! Представьте себе, что каждый знак зодиака — это определённая порода собаки. Какие черты характера связывают их вместе? Читайте и узнавайте, какой вы пёс по знаку зодиака!

Овен (21 марта – 19 апреля) — джек-рассел-терьер

Какую собаку напоминает знак зодиака Овен? Фото © Shutterstock / FOTODOM

Энергичные, активные и любознательные, Овны схожи с джек-рассел-терьерами. Они всегда готовы к новым приключениям и могут быть упрямыми, но это делает их только очаровательнее. Как и джек-расселы, Овны любят быть в центре внимания и всегда находят способ показать свою индивидуальность.

Телец (20 апреля – 20 мая) — бульдог

Какая собака соответствует знаку зодиака Телец? Фото © Shutterstock / FOTODOM

Тельцы, вы такие же упрямые и устойчивые, как бульдоги. Нежные и преданные, но при этом твёрдые и решительные. Бульдоги знают, чего хотят, и не отступят до тех пор, пока не добьются своего. Представители данного знака зодиака любят комфорт и стабильность, и привязанность Тельцов к дому делает их идеальными партнёрами.

Близнецы (21 мая – 20 июня) — бордер-колли

С какой породой собак можно сравнить Близнецов? Фото © Shutterstock / FOTODOM

Близнецы со своей сообразительностью и общительностью напоминают бордер-колли. Эти собаки невероятно умны и легко обучаемы, как и вы, любят разнообразие и общение. Близнецы всегда в движении, и им нужно много стимулов, чтобы не скучать, как и этим активным пастушьим собакам.

Рак (21 июня – 22 июля) — кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Какая порода собак лучше всего описывает Раков? Фото © Shutterstock / FOTODOM

Раки, ваша нежность и заботливость идеально подходят собакам породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель. Эти четвероногие обожают быть рядом со своими хозяевами, как и вы, ценят уют и семейные ценности. Раки интуитивны и эмоциональны, и способность представителей данного знака заботиться о других делает их схожими с этой породой.

Лев (23 июля – 22 августа) — лабрадор-ретривер

Знак Львы и собаки: какая порода подойдёт? Фото © Shutterstock / FOTODOM

Щедрые и харизматичные Львы напоминают лабрадоров-ретриверов. Эти собаки обожают быть в центре внимания и всегда готовы к игре. Львы, как и лабрадоры, обладают сильной энергетикой и невероятным оптимизмом, что делает их душой компании.

Дева (23 августа – 22 сентября) — шелти

Какую породу собак выбирают Девы? Фото © Shutterstock / FOTODOM

Девы, вы преданны и внимательны к деталям, как и шелти. Эти собаки трудолюбивы и умны, стремятся к совершенству. Девы любят порядок и чистоту, а шелти всегда готовы помогать и заботиться о своих близких.

Весы (23 сентября – 22 октября) — бишон-фризе

Какой собакой были бы представители знака зодиака Весы? Фото © Shutterstock / FOTODOM

Весы, ваша любовь к гармонии и красоте делает вас похожими на бишон-фризе. Эти собаки изящны и общительны, как и вы, стремятся к миру и справедливости. Весы ценят красоту во всём и стремятся окружать себя прекрасным, как и эти милые собачки.

Скорпион (23 октября – 21 ноября) — немецкая овчарка

Какая собака олицетворяет знак зодиака Скорпион? Фото © Shutterstock / FOTODOM

Скорпионы своей силой и решительностью напоминают немецких овчарок. Эти собаки известны своей преданностью и инстинктом защитника, как и вы, способны стоять за своих близких до последнего. Скорпионы обладают глубокой интуицией и сильным характером, что делает их схожими с этой породой.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря) — сибирский хаски

С какой породой собак ассоциируется Стрелец? Фото © Freepik

Стрельцы со своей любовью к приключениям и свободе — вылитые сибирские хаски. Эти собаки обожают бегать и исследовать новые места, как и вы, стремятся к новым горизонтам. Стрельцы независимы и оптимистичны, как и эти энергичные и выносливые собаки.

Козерог (22 декабря – 19 января) — бернский зенненхунд

Какую породу собак выбрать для Козерога? Фото © Shutterstock / FOTODOM

Козероги, ваша надёжность и ответственность напоминают бернских зенненхундов. Эти собаки преданны и трудолюбивы, как и вы, стремятся к достижению своих целей. Козероги ценят стабильность и упорный труд, что делает их схожими с этой породой.

Водолей (20 января – 18 февраля) — бородатый колли

Какая собака отражает характер Водолея? Фото © Shutterstock / FOTODOM

Водолеи оригинальностью и независимостью напоминают бородатых колли. Эти собаки умны и общительны, как и вы, стремятся к новым идеям и экспериментам. Водолеи любят свободу и всегда ищут новые пути для самовыражения.

Рыбы (19 февраля – 20 марта) — мопс

Рыбы и собаки: какая порода подходит лучше всего? Фото © Shutterstock / FOTODOM

Чувствительность и мечтательность Рыб напоминают характер мопсов. Эти собаки обожают уют и комфорт, как и вы, стремятся к миру и гармонии. Рыбы обладают богатым воображением и эмоциональностью, что делает их схожими с этой породой.

Возможно, теперь вы посмотрите на своего питомца с новой точки зрения или даже захотите завести собаку, которая лучше всего соответствует вашему знаку. Не забудьте поделиться этим весёлым и познавательным ГАВстрологическим прогнозом с друзьями и близкими! Пускай они тоже узнают, какие они собаки по знаку зодиака.

Авторы Сергей Трофимов