7 типов мужчин, которые никогда не изменяют, но не спешите радоваться Каждой женщине нужен верный мужчина. Будет ли избранник изменять, зависит от его типа личности. Life.ru рассказывает, какие представители сильного пола никогда не пойдут налево. 14 мая, 15:00 Обложка © Freepik

Многим дамам кажется, что найти мужчину, который будет верен женщине всю жизнь, невозможно, но это не так. То, будет ли избранник изменять, зависит от его приоритетов в жизни, воспитания и моральных принципов. С какими типами представителей сильного пола удастся выстроить надёжные отношения, в которых не будет места "походам налево"?

1. Мужчина, который вырос в "хорошей семье"

Верными мужчинами зачастую бывают выходцы из семей, где отец не изменяет матери. Фото © Freepik / senivpetro

Верность, как и другие черты характера, у человека формируется с детства. Если представитель сильного пола рос в семье, где отец обожает свою супругу и никогда не смотрит на других дам, то и сын будет такой же. Чтобы определить вероятность будущих измен, проследите за поведением родителей избранника. Если отец гулящий, это будет видно по энергетике ловеласа, исходящей от него. Например, когда во время прогулки по городу или выезда на природу папа суженого будет поедать глазами других дам.

2. Верующий человек

Верность в любви также зависит и от того, насколько человек верит в Бога. Если избранник воцерковленный, соблюдает пост и регулярно ходит в храмы, то, скорее всего, изменять не будет. Дело в том, что походы налево считаются в христианстве большим грехом.

3. Тот, для кого интим не на первом месте

Мужчина будет верен женщине, если у него на первом месте другие приоритеты помимо секса, например саморазвитие и тяга к зарабатыванию денег. Фото © Freepik

Часто верными мужчинами являются те, у кого в жизни правильно расставлены приоритеты. Если сейчас избранник сфокусирован на зарабатывании больших денег, построении карьеры или бизнеса, то интим у него не стоит на первом месте. Такого человека вполне будут устраивать отношения со своей женщиной, а на походы налево не хватит ни времени, ни желания, ни энергии.

4. Жадные

Ожидать верности стоит, как ни странно, от жадного мужчины. Из-за нежелания тратить лишние деньги он не пойдёт налево к дамам с низкой социальной ответственностью и не станет заводить любовницу. Причина в том, что оба действа потребуют от него дополнительных трат, которые нести не хочется. А просто так никто с женатым мужчиной встречаться не будет.

5. Мужчина без репутации изменщика

Если мужчина был верным в прошлых отношениях, то и в действующих окажется таким же. Фото © Freepik

Верный человек, как правило, не имеет отрицательных историй в своём багаже. Если вы познакомились с избранником через друзей, то наверняка слышали истории о его прошлых отношениях. Если избранник не изменял раньше, то не станет менять линию поведения и сейчас. Скорее всего, он взрослый и адекватный, ценит свою женщину и понимает, какие моральные страдания избраннице принесёт такой поступок.

6. Человек с принципами

Проявлять верность в отношениях будет мужчина с моральными принципами. Если он гордый, знает себе цену и никогда не опустится до тех или иных низменных дел в других сферах, то наверняка и с дамой будет вести себя соответствующе. Не может быть так, что у человека в одних областях жизни моральные принципы есть, а в других направлениях он готов переступить через себя.

7. Мужчина с низкой половой конституцией

Если мужчине не нужен секс чаще одного-двух раз в неделю, то он будет хранить верность. Фото © Freepik

Мужчина будет верен женщине, если не нуждается в частой интимной близости. При так называемой низкой половой конституции партнёру будет достаточно секса одного-двух раз в неделю, а может, и того меньше. Если у суженого есть такая особенность, то вряд ли он пойдёт удовлетворять дам на стороне, поскольку не придаёт этому процессу чрезмерного значения.

Остальные типы мужчин не всегда сохраняют верность в отношениях. Ранее Life.ru писал, возможно ли до конца простить измену и сохранить брак.

Авторы Никита Фартов