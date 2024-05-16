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16 мая, 05:00

10 кадров из ветклиники, глядя на которые вы сами захотите пойти в доктора для животных

Самые умилительные кадры хвостатых пациентов, которых привели на приём к "айболитам" из разных концов света, в подборке Life.ru.

"Ветеринар, который заботится всё о той же собаке с разницей в 15 лет", — Mouse_fighter.

Фото © Reddit / Mouse_fighter

Фото © Reddit / Mouse_fighter

"Сегодня был у ветеринара, обслуживание на твёрдую десятку", — AdvancedHat7630.

Фото © Reddit / AdvancedHat7630

Фото © Reddit / AdvancedHat7630

"Мой мальчик только что проснулся после чистки зубов, и ветеринар прислал мне это фото. Бедный Чиф выглядит так, будто не знает, на какой он планете", — AzulaOblongata.

Фото © Reddit / AzulaOblongata

Фото © Reddit / AzulaOblongata

"Просыпаться под видео с птицами после наркоза — это забота высшего класса", — TrussVet.

Фото © Reddit / TrussVet

Фото © Reddit / TrussVet

"Чем больше приближаешь, тем более недовольной кажется его морда", — Taserface22.

Фото © Reddit / Taserface22

Фото © Reddit / Taserface22

"Свободу попугаям!" gotskating.

Фото © Reddit / gotskating

Фото © Reddit / gotskating

"Нынче ветеринарные техники совсем измельчали", — mnkerby.

Фото © Reddit / mnkerby

Фото © Reddit / mnkerby

"Совет для собак на случай пребывания в ветеринарной клинике: если не хочешь ночевать в клетке, устрой скандал. Может сработать, если твоя медсестра достаточно снисходительна", — but_why_is_it_itchy.

Фото © Reddit / but_why_is_it_itchy

Фото © Reddit / but_why_is_it_itchy

"У ветеринара так страшно!" drenniks.

Фото © Reddit / drenniks

Фото © Reddit / drenniks

"Когда нибудь и на вашей улице проедет тачка с щенками!" emethysthexx.

Фото © Reddit / emethysthexx

Фото © Reddit / emethysthexx

10 орущих котов, которые влюбят вас в себя... или выбесят от одного своего вида
10 орущих котов, которые влюбят вас в себя... или выбесят от одного своего вида
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Reddit / but_why_is_it_itchy , mnkerby

Сергей Трофимов
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