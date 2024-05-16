10 кадров из ветклиники, глядя на которые вы сами захотите пойти в доктора для животных

"Ветеринар, который заботится всё о той же собаке с разницей в 15 лет", — Mouse_fighter.

Фото © Reddit / Mouse_fighter

"Сегодня был у ветеринара, обслуживание на твёрдую десятку", — AdvancedHat7630.

Фото © Reddit / AdvancedHat7630

"Мой мальчик только что проснулся после чистки зубов, и ветеринар прислал мне это фото. Бедный Чиф выглядит так, будто не знает, на какой он планете", — AzulaOblongata.

Фото © Reddit / AzulaOblongata

"Просыпаться под видео с птицами после наркоза — это забота высшего класса", — TrussVet.

Фото © Reddit / TrussVet

"Чем больше приближаешь, тем более недовольной кажется его морда", — Taserface22.

Фото © Reddit / Taserface22

Фото © Reddit / gotskating

"Нынче ветеринарные техники совсем измельчали", — mnkerby.

Фото © Reddit / mnkerby

"Совет для собак на случай пребывания в ветеринарной клинике: если не хочешь ночевать в клетке, устрой скандал. Может сработать, если твоя медсестра достаточно снисходительна", — but_why_is_it_itchy.

Фото © Reddit / but_why_is_it_itchy

"У ветеринара так страшно!" — drenniks.

Фото © Reddit / drenniks

"Когда нибудь и на вашей улице проедет тачка с щенками!" — emethysthexx.