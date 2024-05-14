Кремль раскрыл новый функционал Мединского, переназначенного на пост советника президента

Помощник президента России Владимир Мединский, переназначенный на эту должность указом Владимира Путина во вторник, 14 мая, помимо вопросов истории и исторического наследия будет также заниматься вопросами культуры. Об этом проинформировал журналистов пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Помощник президента Мединский помимо своего предыдущего объёма курируемых вопросов, связанных с историей, с историческим наследием, будет теперь ещё заниматься вопросами культуры. Вместе с ним будет взаимодействовать по вопросам культуры и Елена Ямпольская, которая была назначена советником президента", — уточнил представитель Кремля.