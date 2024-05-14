Кремль раскрыл новый функционал Мединского, переназначенного на пост советника президента
Песков: Помощник президента Мединский будет курировать ещё и сферу культуры
Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Обложка © Сергей Булкин / ТАСС
Помощник президента России Владимир Мединский, переназначенный на эту должность указом Владимира Путина во вторник, 14 мая, помимо вопросов истории и исторического наследия будет также заниматься вопросами культуры. Об этом проинформировал журналистов пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Помощник президента Мединский помимо своего предыдущего объёма курируемых вопросов, связанных с историей, с историческим наследием, будет теперь ещё заниматься вопросами культуры. Вместе с ним будет взаимодействовать по вопросам культуры и Елена Ямпольская, которая была назначена советником президента", — уточнил представитель Кремля.
Напомним, что ранее Владимир Путин подписал указы о назначении в руководстве Администрации Президента. В частности, он назначил своим помощником Алексея Дюмина, освободив его от занимаемой должности губернатора Тульской области. Кроме того, помощником Путина стал Николай Патрушев — секретарь Совета безопасности РФ.