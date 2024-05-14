Орешкину в Администрации Президента доверили сразу две важные сферы
Песков: Помощник президента Орешкин займётся сферами экономики и транспорта
Помощник президента РФ Максим Орешкин. Обложка © Валерий Шарифулин / ТАСС
Максим Орешкин, переназначенный на должность помощника президента России во вторник, 14 мая, будет одновременно курировать вопросы экономики и транспорта. Об этом проинформировал журналистов пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Орешкин, замглавы Администрации Президента, будет заниматься вопросами экономики, как, собственно, он и занимался в прежнем статусе, а также темой транспорта", — сообщил представитель Кремля.
Как уже сообщал Life.ru, сегодня утрм Владимир Путин подписал указы о назначении в руководстве Администрации Президента. В частности, он назначил своим помощником Алексея Дюмина, освободив его от занимаемой должности губернатора Тульской области. Кроме того, помощником Путина стал Николай Патрушев — секретарь Совета безопасности РФ.