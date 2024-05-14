Орешкину в Администрации Президента доверили сразу две важные сферы

Максим Орешкин, переназначенный на должность помощника президента России во вторник, 14 мая, будет одновременно курировать вопросы экономики и транспорта. Об этом проинформировал журналистов пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Орешкин, замглавы Администрации Президента, будет заниматься вопросами экономики, как, собственно, он и занимался в прежнем статусе, а также темой транспорта", — сообщил представитель Кремля.