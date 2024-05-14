6 причин, почему рассказывать о своих проблемах друзьям — очень плохая идея

Проблемы в жизни нужно решать самостоятельно. Действуя, а не страдая, можно найти решение. Однако многие предпочитают обсуждать трудности с друзьями и близкими вместо того, чтобы их решать. Почему же делиться проблемами не всегда полезно? Сегодня мы в этом разберёмся.

1. Человек расслабляется и сил на решение проблемы не остаётся

После обсуждения проблем в жизни с друзьями организм человека вырабатывает гормон удовольствия, из-за которого не остаётся желания решать трудности. Фото © Freepik

Для многих людей самый простой способ решения проблем в жизни — разговор с друзьями или близкими. Они считают, что после него становится легче справиться с трудностями. Это правда, но у такого диалога есть опасное свойство.

Дело в том, что во время рассказа о проблемах организм в больших объёмах вырабатывает гормон удовольствия. Человек морально отвлекается от трудностей и расслабляется, хотя вопрос остаётся нерешённым и продолжает отравлять жизнь дальше.

2. Вы множите свои проблемы

С точки зрения эзотерики считается, что вообще нельзя жаловаться на жизнь и делиться проблемами с другими людьми. Если человек рассказывает, как у него всё плохо, то мир посылает ему всё больше таких испытаний. Чем больше людей услышат историю о ваших бедах, тем хуже будет человеку.

3. Проговаривание проблемы может вогнать вас в тоску

Разговоры — не решение проблем в жизни. Они, наоборот, заставляют прокручивать в голове приключившуюся неприятную ситуацию. Фото © Freepik

Когда человек рассказывает, какие в его жизни появились проблемы, он не может отпустить ситуацию и расслабиться. Печальный момент прокручивается в его голове снова и снова, лишая мотивации действовать и решать вопрос. Такой эмоциональный ступор ни к чему хорошему не приводит.

4. Вы перекладываете ответственность на внешние обстоятельства

Эмоционально зрелые люди решают проблемы только действиями. Если же вы рассказываете другим людям о своих трудностях, то становитесь в позицию ребёнка. Ведь у такого шага есть скрытая цель — желание переложить ответственность за неприятность на других людей и устранить возникшее чувство вины.

Если вам ещё скажут, что все вокруг плохие, а вы один хороший, то это и вовсе уничтожит любую мотивацию действовать. Ведь подумаете, что во всём виноваты внешние обстоятельства, на которые невозможно повлиять. Такой самообман довольно опасен.

5. Непрошеные советы

Если хотя бы раз расскажете приятелю, какие в жизни возникли проблемы, он всегда будет лезть со своими советами. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Если хотя бы раз поделитесь историей о неприятностях с другом или близким человеком, то он подумает, что стал единственным человеком, который поможет вам решить проблемы. В этом случае готовьтесь к сотням непрошеных советов в будущем. Приятель будет постоянно звонить, спрашивать, какие есть проблемы, и давать рекомендации по их решению. Хотя вам они даже не будут нужны.

6. О ваших проблемах могут узнать все

Далеко не все знакомые и друзья будут с вами на 100% искренними. Всегда помните, что вы можете поделиться с приятелем своим секретом, а он раструбит его по всем знакомым, которые начнут подшучивать. В результате рассказ о том, что беспокоит, превратится в повод для обсуждений между другими людьми.

Также нельзя забывать, что друзья не всегда дают полезные советы. Они могут дать такие рекомендации, которые не помогут, а даже навредят. Поэтому всегда нужно думать самостоятельно и решать проблемы по мере их поступления.