Мужчины будут бегать толпами, если у вас есть 7 этих черт характера

Чтобы завоевать сердце мужчины, недостаточно просто быть красивой и ухоженной. Характер человека играет ключевую роль. Парадокс, но мужчины могут отказаться от отношений даже с очень красивой дамой, если у неё нет черт личности, которые им нужны. За что представители сильного пола особенно ценят дам?

1. Разговорчивость

Умение поддержать разговор — важная для многих мужчин черта характера женщины. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Важная черта характера женщины для многих мужчин — умение поддержать беседу. Если она любит много болтать и умеет находить интересные партнёру темы для разговора, то у них сложатся отличные отношения. Суженому всегда будет весело с дамой, и женитьба не заставит себя долго ждать.

Такая черта есть в основном у интеллектуально развитых женщин. Чтобы поддерживать интересный диалог, нужно регулярно читать книги и самосовершенствоваться. Отдельный плюс — если у дамы ещё будет высшее образование.

2. Харизматичность

Не менее важная черта женского характера — обаятельность. Не многие мужчины обратят внимание даже на нереально красивую даму, если она ведёт себя как "серая мышь" и не умеет "строить глазки". Внимание представителя сильного пола нужно привлечь, иначе он быстро утратит интерес.

3. Слабость

Мужчинам, ищущим избранницу, нравится такая черта характера человека, как слабость. Дама должна уметь просить о помощи и принимать её. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Если у женщины есть такая черта характера, как слабость, то она привлечёт к себе сильного мужчину. Он будет ощущать себя рядом с ней защитником и добытчиком. Не бойтесь просить у своего суженого о помощи, давать ему руководить процессом в некоторых делах и прислушиваться к словам. Если же будете решать все задачи самостоятельно, то партнёр перестанет чувствовать себя мужчиной и отношения не сложатся.

4. Умение слушать и поддерживать

Ключевой чертой характера женщины, которая привлекает мужчин, является умение правильно выстроить диалог. С избранницей партнёр должен иметь возможность поделиться любыми своими переживаниями. Она в ответ на это должна выслушать его, поддержать и подсказать, как справиться с теми или иными проблемами. В таких отношениях будет царить гармония.

5. Активность

Ключевая черта характера человека, привлекающая мужчин, — активность и желание отправиться с мужчиной на свидание в любом формате. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Для мужчин при поиске спутницы жизни важна и такая черта характера, как активность и тяга к новому. Дама должна всегда быть открыта к определённым эмоциям и новому. Если мужчина предлагает поехать в ресторан, на рок-концерт или в лес с палатками, то нужно соглашаться на такую авантюру. С такой дамой парню будет комфортно, и они везде будут ездить вместе.

6. Уверенность

Черта характера женщины, которая должна быть у каждой, — уверенность в себе. Мужчины сразу чувствуют, как дама себя оценивает. Если ей не нравится своя фигура, это отпугнёт мужчину. Со временем он тоже начнёт замечать в ней недостатки.

Представителей сильного пола привлекают девушки, которые не сомневаются в собственной красоте.

7. Верность днём и развратность ночью

Важная черта характера женщины — верность днём и развратность ночью. Дама не должна флиртовать с другими мужчинами, но в кровати радовать своего суженого. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Эти две черты характера человека для мужчины тоже важны. Всем представителям сильного пола хочется, чтобы днём дама ни с кем не флиртовала и не заигрывала, а ночью была самой развратной в кровати. Не наоборот. В этом случае парень будет уверен в избраннице и никогда не пойдёт налево, поскольку его в отношениях всё будет устраивать.