Мужчины будут бегать толпами, если у вас есть 7 этих черт характера
Для всех мужчин важен характер женщины. Каждый стремится связать жизнь со спокойной и понимающей избранницей, которая будет уметь решать проблемы без криков. Life.ru рассказывает, у дам с какими качествами больше всего шансов найти суженого.
Чтобы завоевать сердце мужчины, недостаточно просто быть красивой и ухоженной. Характер человека играет ключевую роль. Парадокс, но мужчины могут отказаться от отношений даже с очень красивой дамой, если у неё нет черт личности, которые им нужны. За что представители сильного пола особенно ценят дам?
1. Разговорчивость
Умение поддержать разговор — важная для многих мужчин черта характера женщины. Фото © Shutterstock / FOTODOM
Важная черта характера женщины для многих мужчин — умение поддержать беседу. Если она любит много болтать и умеет находить интересные партнёру темы для разговора, то у них сложатся отличные отношения. Суженому всегда будет весело с дамой, и женитьба не заставит себя долго ждать.
Такая черта есть в основном у интеллектуально развитых женщин. Чтобы поддерживать интересный диалог, нужно регулярно читать книги и самосовершенствоваться. Отдельный плюс — если у дамы ещё будет высшее образование.
2. Харизматичность
Не менее важная черта женского характера — обаятельность. Не многие мужчины обратят внимание даже на нереально красивую даму, если она ведёт себя как "серая мышь" и не умеет "строить глазки". Внимание представителя сильного пола нужно привлечь, иначе он быстро утратит интерес.
3. Слабость
Мужчинам, ищущим избранницу, нравится такая черта характера человека, как слабость. Дама должна уметь просить о помощи и принимать её. Фото © Shutterstock / FOTODOM
Если у женщины есть такая черта характера, как слабость, то она привлечёт к себе сильного мужчину. Он будет ощущать себя рядом с ней защитником и добытчиком. Не бойтесь просить у своего суженого о помощи, давать ему руководить процессом в некоторых делах и прислушиваться к словам. Если же будете решать все задачи самостоятельно, то партнёр перестанет чувствовать себя мужчиной и отношения не сложатся.
4. Умение слушать и поддерживать
Ключевой чертой характера женщины, которая привлекает мужчин, является умение правильно выстроить диалог. С избранницей партнёр должен иметь возможность поделиться любыми своими переживаниями. Она в ответ на это должна выслушать его, поддержать и подсказать, как справиться с теми или иными проблемами. В таких отношениях будет царить гармония.
5. Активность
Ключевая черта характера человека, привлекающая мужчин, — активность и желание отправиться с мужчиной на свидание в любом формате. Фото © Shutterstock / FOTODOM
Для мужчин при поиске спутницы жизни важна и такая черта характера, как активность и тяга к новому. Дама должна всегда быть открыта к определённым эмоциям и новому. Если мужчина предлагает поехать в ресторан, на рок-концерт или в лес с палатками, то нужно соглашаться на такую авантюру. С такой дамой парню будет комфортно, и они везде будут ездить вместе.
6. Уверенность
Черта характера женщины, которая должна быть у каждой, — уверенность в себе. Мужчины сразу чувствуют, как дама себя оценивает. Если ей не нравится своя фигура, это отпугнёт мужчину. Со временем он тоже начнёт замечать в ней недостатки.
Представителей сильного пола привлекают девушки, которые не сомневаются в собственной красоте.
7. Верность днём и развратность ночью
Важная черта характера женщины — верность днём и развратность ночью. Дама не должна флиртовать с другими мужчинами, но в кровати радовать своего суженого. Фото © Shutterstock / FOTODOM
Эти две черты характера человека для мужчины тоже важны. Всем представителям сильного пола хочется, чтобы днём дама ни с кем не флиртовала и не заигрывала, а ночью была самой развратной в кровати. Не наоборот. В этом случае парень будет уверен в избраннице и никогда не пойдёт налево, поскольку его в отношениях всё будет устраивать.
При выборе партнёра женщинам нужно быть осторожными, поскольку избранник может оказаться неверным. Ранее Life.ru писал про семь типов мужчин, которые никогда не изменяют.
"Малена" (2000), режиссёр Джузеппе Торнаторе, сценарист Лучано Винченцони / Kinopoisk