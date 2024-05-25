Магнитные бури 26–27 мая: как уберечь себя от плохого самочувствия По данным ИКИ РАН, 26 мая, в воскресенье, начнётся новая магнитная буря, которая достигнет четырёх баллов. Прогнозируют, что в понедельник, 27 мая, геомагнитная обстановка также будет неблагоприятной. Чего ждать от 26–27 мая, подробнее расскажет Life.ru. 25 мая, 09:12 Чего ждать от магнитной бури в 4 балла 26–27 мая 2024 года. Источник © Коллаж Life.ru / Kandinsky 3.1

Конец этой недели может оказаться весьма непростым для метеозависимых граждан. Учёные продолжают фиксировать на Солнце множество вспышек. Это значит, что геомагнитная обстановка будет значительно меняться, что чревато целым спектром неприятных ощущений.

Магнитная буря 25, 26 и 27 мая 2024 года. Источник © ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Геомагнитные возмущения начнутся в воскресенье, 26 мая, приблизительно в 11–12 часов по московскому времени и продлятся до обеда. Вечером колебания будут небольшими и, скорее всего, пойдут на спад. Однако 27 мая, в понедельник, ожидается вновь повышение отметки до четырёх баллов. Буре присвоили уровень G1 — первый из пяти по шкале силы. Астрофизики предполагают, что магнитные бури закончатся ко вторнику, 28 мая. С этого момента солнечная активность пойдёт на спад. Новые вспышки начнутся в начале следующего месяца — 1 и 2 июня — и достигнут четырёх баллов. Пик магнитных возмущений ожидается в середине месяца, 16 июня, когда их сила достигнет максимальных пяти баллов, что уже соответствует опасному для человека уровню Kp.

Как магнитные бури 26–27 мая скажутся на здоровье

Врачи отмечают, что во время магнитных бурь 26–27 мая могут возникнуть боли в суставах, головные боли, бессонница, а также повышение артериального давления.

В особенности могут больше всего страдать люди, склонные к метеозависимости, то есть те, кто чувствителен к изменениям погоды. По мнению специалистов, это связано с изменениями магнитного поля Земли, которые воздействуют на центральную нервную систему человека.

Также известно, что магнитные бури могут усугублять имеющиеся хронические заболевания, такие как артрит, астма, гипертония. Поэтому во время магнитных бурь важно беречь своё здоровье, избегать перенапряжений, обязательно принимать необходимые медикаменты.

Следует помнить, что магнитные бури — это естественное явление, на которое не влияем лично мы. Однако, соблюдая правила здорового образа жизни и учитывая рекомендации врачей, можно значительно снизить влияние магнитных бурь на организм и поддерживать своё здоровье в хорошем состоянии.

Что категорически не советуют делать врачи во время магнитных бурь 26–27 мая

Советы врачей, как пережить магнитную бурю 26–27 мая 2024 года. Источник © Freepik.com

Для уменьшения негативных последствий следует придерживаться как общих рекомендаций медиков, так и рекомендаций вашего личного лечащего врача.

Вот некоторые советы, которые помогут снизить влияние магнитных бурь на ваше здоровье:

важно уделять особое внимание соблюдению режима дня и сна;

активно заниматься физическими упражнениями и спортом — делать хотя бы небольшую разминку по утрам;

полезно практиковать методы расслабления и медитации для снижения стресса;

уделять особое внимание правильному и сбалансированному питанию;

следить за приёмом лекарств;

не пить алкоголь.

Авторы Марина Суворова