Почему Украина отменяет Булгакова, который родился в Киеве 133 года назад 15 мая 1891 года родился великий русский писатель Михаил Булгаков. Несмотря на то что он коренной киевлянин, власти Украины его ненавидят и мечтают стереть память о нём. 15 мая, 16:01 Михаил Булгаков — коренной киевлянин, долгое время там прожил, но при этом всегда считал Украину единым целым с Россией. Коллаж © Life. Обложка © Wikipedia

Михаил Булгаков уже давно не даёт покоя Незалежной. Свидетельства о том, что украинцы хотят его запретить, появились задолго до Евромайдана и спецоперации. Самой первой такую инициативу выдвинула львовская певица Оксана Билозир, ставшая по итогам "оранжевой революции" 2005 года министром культуры Украины. Тогда же киевский булгаковский музей впервые окружили украинские неонацисты с требованиями прекратить его работу. С тех пор, по словам гидов, подобные агрессивные сборища у музейных стен не редкость.

Напомним, что Михаил Булгаков — коренной киевлянин, долгое время там прожил, но при этом всегда считал Украину единым целым с Россией.





В 2021 году Украина не пустила к себе партию книг с романами "Мастер и Маргарита" и "Собачье сердце". Снова пошли слухи о скорой отмене Булгакова. Президент Владимир Зеленский лично пытался их пресечь.

— Это наш украинский писатель, которого мы никому не собираемся отдавать или дарить, — заявил тогда Владимир Зеленский, держа в руках несколько книг гения.

Но после начала СВО власти Украины перестали скрывать своё истинное отношение к великому писателю. Киевский городской совет переименовал улицу Михаила Булгакова в улицу Вахтанга Кикабидзе. Посол Украины в США Оксана Маркарова обвинила гения в плагиате: якобы он обокрал каких-то украинских авторов. Союз писателей Незалежной предложил переделать музей Булгакова в музей Александра Кошица — это такой украинский дирижёр.

Отметим, что руководство булгаковского музея в Киеве сопротивляется повестке как может. В 2023 году оно даже поменяло мемориальную доску на фасаде. Раньше на ней была надпись на русском языке: "В этом доме жил известный русский, советский писатель Михаил Булгаков". Теперь висит табличка на украинском языке: "В этом доме жил выдающийся киевлянин, врач, писатель Михаил Булгаков".

Впрочем, новую мемориальную доску тут же облили красной краской.

— Мы так и оставим, — развела руками директриса музея. Похоже, скоро ей некуда станет ходить на работу.

Мемориальную доску на доме-музее Булгакова в Киеве облили красной краской. Фото © Telegram / stranaua

Накануне дня рождения Михаила Булгакова эксперты Украинского института национальной памяти предложили ликвидировать все так или иначе связанные с ним объекты. Мол, это пропаганда имперской российской политики.

— Булгаков — имперец по мировоззрению, ярый украинофоб. Он, несмотря на годы жизни в Киеве, презирал украинцев и их культуру, ненавидел украинское стремление к независимости, негативно отзывался о становлении украинского государства и его руководителей. Среди всех российских писателей того времени он стоит ближе всего к нынешней идеологии Путина, — такое заключение сделала экспертная комиссия института.

Главным экспертом по Булгакову выступил Виктор Брехуненко, автор пропагандистских, коверкающих историю книг "Геноцид украинцев" и "Вторая мировая. Украинское измерение". Именно такие люди, как Брехуненко, оболванивали украинцев, чтобы поссорить их с россиянами.





Интересно, что эксперты во главе с Брехуненко один в один используют риторику известного большевика Анатолия Луначарского.

— Наш крупнейший театр (МХАТ) продолжает ставить пьесу "Дни Турбиных", извращающую украинское революционное движение и оскорбляющую украинцев. И руководство театра и Наркомпрос РСФСР не чувствуют, какой вред наносится этим взаимоотношениям с Украиной, — писал в 1929 году Луначарский.

Авторы Пётр Егоров