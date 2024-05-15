Житель Подмосковья чуть не умер, закусив пиво ртутью из градусника

В Подмосковье мужчина выпил содержимое ртутного градусника. 43-летний житель городского округа Щёлково засунул медицинский прибор в рот и откусил его кончик, сообщает сайт MK.ru.

14 мая разнорабочий из посёлка Монино решил отдохнуть после трудового дня за кружечкой пива перед телевизором. Выпив три литра пенного, он зачем-то засунул градусник в рот. Мужчина откусил кончик измерительного прибора и случайно проглотил немного ртути.

Во время инцидента мать пострадавшего находилась на кухне. Сын смог рассказать ей о случившемся, и женщина вызвала скорую помощь. Мужчине промыли желудок, а потом госпитализировали.