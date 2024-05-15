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15 мая, 15:27

Житель Подмосковья чуть не умер, закусив пиво ртутью из градусника

В Монине 43-летний мужчина случайно выпил ртуть из градусника

В Подмосковье мужчина выпил содержимое ртутного градусника. 43-летний житель городского округа Щёлково засунул медицинский прибор в рот и откусил его кончик, сообщает сайт MK.ru.

14 мая разнорабочий из посёлка Монино решил отдохнуть после трудового дня за кружечкой пива перед телевизором. Выпив три литра пенного, он зачем-то засунул градусник в рот. Мужчина откусил кончик измерительного прибора и случайно проглотил немного ртути.

Во время инцидента мать пострадавшего находилась на кухне. Сын смог рассказать ей о случившемся, и женщина вызвала скорую помощь. Мужчине промыли желудок, а потом госпитализировали.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Сакском районе Крыма четырёхлетний ребёнок откусил кусок градусника и проглотил ртуть. В итоге мальчик попал в больницу. К счастью, медики успели удалить опасное вещество из желудка, ребёнок не пострадал.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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