Что известно о генерале Лапине, которого назначили командовать новым Ленинградским военным округом Генерал-полковник Александр Лапин стал командующим Ленинградским военным округом. Ранее он занимал должность начальника Главного штаба сухопутных войск и первого замглавкома сухопутными войсками РФ. 15 мая, 21:29 Генерал-полковник Александр Лапин, назначенный главой Ленинградского военного округа. Обложка © ТАСС / Пресс-служба ЦВО РФ

15 мая стало известно, что Ленинградский военный округ возглавит герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Лапин. Новый командующий до СВО участвовал в боевых действиях в Сирийской кампании, до этого — в Чечне. Сейчас генералу 60 лет.

Кто такой генерал Лапин

Самоходные артиллерийские установки 2С19М2 "Мста-СМ" в рамках учений Фото © ТАСС / Вадим Савицкий

Генерал-полковник Александр Лапин в 1990-х годах служил командиром отдельного танкового батальона в 58-й общевойсковой армии (ОА) Северо-Кавказского военного округа. В 1999 году стал начальником штаба полка, а после командиром 429-го мотострелкового полка 19-й мотострелковой дивизии, базирующейся в Моздоке.

В "нулевых" служил в Волгограде, затем в Будённовске, в 2009 году был назначен на должность заместителя командующего 58-й армии Кавказского военного округа. В 2012 году был переведён в Воронеж на должность командующего 20-й гвардейской ОА Западного военного округа. С 2014 года служил в Хабаровске на должности начштаба и первого заместителя командующего Восточного военного округа.

В 2017 году был назначен начальником штаба российской группировки войск в Сирии. Там же, в Сирии, около трёх месяцев возглавлял учебный центр сухопутных войск. В 2018 году был назначен командующим группировкой: разрабатывал и проводил военные операции против террористов ИГ — "Исламского государства"*. Одновременно с этим возглавлял Центральный военный округ РФ. В 2019 году получил звание генерала-полковника.

Генерал Лапин на СВО

В 2022 году Лапин возглавил группировку войск "Центр" на СВО. За боевые заслуги в июле того же года он получил звание Героя России. Его деятельность была высоко оценена президентом России Владимиром Путиным.

Генерал-полковник Александр Лапин. Фото © ТАСС / Сергей Медведев

Официально генерала характеризуют как человека, исключительно преданного России. Отмечают его нетерпение к неуставным отношениям в армии. 5 марта 2022 года генерал-полковник Лапин был внесён в санкционный список Британии, 6 мая — в список Канады, а 23 июня 2023 года ему запретили въезд в Евросоюз.

С критикой действий генерала в октябре 2022 года выступил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, который, впрочем, позже уточнил, что критиковал не самого генерала, а его коллег. В октябре 2022 года Лапин был снят с должности. В январе 2023 года стал начальником Главного штаба и первым замом Главкома Сухопутными войсками ВС РФ.

Биография генерала Лапина

Александр Лапин — уроженец Казани. Родился 1 января 1964 года. В 1981 году в Казани поступил в химико-технологический институт, затем был призван в армию. Служил в противовоздушной обороне в Казахской ССР. После срочной службы в институт не вернулся, а выбрал карьеру профессионального военного. Как утверждает сам, сделал это под влиянием советского фильма "Офицеры", снятого Владимиром Роговым.

В 1988 году Лапин окончил в казанское высшее танковое командное училище и начал службу в должности командира танкового взвода в Ленинградском ВО и в Береговых войсках Северного флота. В 1997 году завершил обучение в Военной академии бронетанковых войск. В 2009 году стал выпускником академии Генштаба. В 2020 году окончил учёбу на факультете переподготовки и повышения квалификации высшего командного состава академии Генштаба.

Личная жизнь генерала Лапина

О родителях Лапина известно, что они были простыми советскими рабочими. Семья жила небогато, на окраине Казани. Отец умер рано, тогда же Александру пришлось повзрослеть. Известно, что генерал-полковник Лапин женат. Лучшим качеством женщины считает умение ждать и смирение. У него есть сын 1986 года рождения — Денис Лапин, который пошёл по стопам отца и тоже стал профессиональным военным, танкистом.

Известно, что с 2022 года он воюет с бандеровцами в зоне СВО командиром танкового полка. Кстати, в начале мая 2024 года украинская пропаганда объявила, что Денис якобы мёртв — его 3 мая накрыло ударом HIMARs. Однако российские военкоры уже опровергли украинский фейк.

Сын Александра Лапина Денис Лапин. Фото © topcor

Авторы Майя Новик