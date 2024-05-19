10 котиков уникальной породы лаперм, глядя на которых вы тоже захотите завести себе такого кудряшку

Фото © Reddit / arin32

"Наши два лаперма, Мауро и Плюра, шлют вам самые искренние поздравления!" — ola_bister.

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"Это кот или овечка?" — LonelyWolfzz.

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"Милая кудрявая кошечка", — Caterpelay.

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"Прекрасная погода, холодное пиво и пушистый кот. Может ли быть что-то лучше?" — benja1976.

Фото © Reddit / benja1976

"Познакомьтесь с самой свирепой кошечкой на земле", — BrankoEggen.

Фото © Reddit / BrankoEggen

"Моему лаперму по кличке Разрушитель всего 8 месяцев. Вот что бывает, когда даёшь право на выбор имени своему 13-летнему сыну! Он заставил меня подписать контракт ещё до её рождения и всё такое!" — littlepuddingpie.

Фото © Reddit / littlepuddingpie

"Кто-нибудь знает, что за помесь кот моей сестры? Он такой красавчик ❤️", — aiamore.

Фото © Reddit / aiamore

"Кудрявые котята — вылитые ягнята", — HildredGroll.

Фото © Reddit / HildredGroll

"Когда достаёшь своих котят из сушилки раньше времени", — Boojibs.