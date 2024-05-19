10 котиков уникальной породы лаперм, глядя на которых вы тоже захотите завести себе такого кудряшку
Вы когда-нибудь слышали о породе лаперм? Эти кудрявые котята "с завивкой" влюбляют в себя на раз-два — стоит на них только один раз взглянуть. Life.ru собрал 10 фото этих кудряшек, которые точно поднимут вам настроение.
"Кудрявый котёнок!" — arin32.
Фото © Reddit / arin32
"Наши два лаперма, Мауро и Плюра, шлют вам самые искренние поздравления!" — ola_bister.
Фото © Reddit / ola_bister
"Это кот или овечка?" — LonelyWolfzz.
Фото © Reddit / LonelyWolfzz
"Милая кудрявая кошечка", — Caterpelay.
Фото © Reddit / Caterpelay
"Прекрасная погода, холодное пиво и пушистый кот. Может ли быть что-то лучше?" — benja1976.
Фото © Reddit / benja1976
"Познакомьтесь с самой свирепой кошечкой на земле", — BrankoEggen.
Фото © Reddit / BrankoEggen
"Моему лаперму по кличке Разрушитель всего 8 месяцев. Вот что бывает, когда даёшь право на выбор имени своему 13-летнему сыну! Он заставил меня подписать контракт ещё до её рождения и всё такое!" — littlepuddingpie.
Фото © Reddit / littlepuddingpie
"Кто-нибудь знает, что за помесь кот моей сестры? Он такой красавчик ❤️", — aiamore.
Фото © Reddit / aiamore
"Кудрявые котята — вылитые ягнята", — HildredGroll.
Фото © Reddit / HildredGroll
"Когда достаёшь своих котят из сушилки раньше времени", — Boojibs.
Фото © Reddit / Boojibs