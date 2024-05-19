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19 мая, 15:00

10 котиков уникальной породы лаперм, глядя на которых вы тоже захотите завести себе такого кудряшку

Вы когда-нибудь слышали о породе лаперм? Эти кудрявые котята "с завивкой" влюбляют в себя на раз-два — стоит на них только один раз взглянуть. Life.ru собрал 10 фото этих кудряшек, которые точно поднимут вам настроение.

"Кудрявый котёнок!" arin32.

Фото © Reddit / arin32

Фото © Reddit / arin32

"Наши два лаперма, Мауро и Плюра, шлют вам самые искренние поздравления!" ola_bister.

Фото © Reddit / ola_bister

Фото © Reddit / ola_bister

"Это кот или овечка?" LonelyWolfzz.

Фото © Reddit / LonelyWolfzz

Фото © Reddit / LonelyWolfzz

"Милая кудрявая кошечка", Caterpelay.

Фото © Reddit / Caterpelay

Фото © Reddit / Caterpelay

"Прекрасная погода, холодное пиво и пушистый кот. Может ли быть что-то лучше?" benja1976.

Фото © Reddit / benja1976

Фото © Reddit / benja1976

"Познакомьтесь с самой свирепой кошечкой на земле", — BrankoEggen.

Фото © Reddit / BrankoEggen

Фото © Reddit / BrankoEggen

"Моему лаперму по кличке Разрушитель всего 8 месяцев. Вот что бывает, когда даёшь право на выбор имени своему 13-летнему сыну! Он заставил меня подписать контракт ещё до её рождения и всё такое!" littlepuddingpie.

Фото © Reddit / littlepuddingpie

Фото © Reddit / littlepuddingpie

"Кто-нибудь знает, что за помесь кот моей сестры? Он такой красавчик ❤️", aiamore.

Фото © Reddit / aiamore

Фото © Reddit / aiamore

"Кудрявые котята — вылитые ягнята", — HildredGroll.

Фото © Reddit / HildredGroll

Фото © Reddit / HildredGroll

"Когда достаёшь своих котят из сушилки раньше времени", — Boojibs.

Фото © Reddit / Boojibs

Фото © Reddit / Boojibs

10 орущих котов, которые влюбят вас в себя... или выбесят от одного своего вида
10 орущих котов, которые влюбят вас в себя... или выбесят от одного своего вида
Обложка ©

Reddit / benja1976, Boojibs

Сергей Трофимов
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