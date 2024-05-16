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16 мая, 10:27

Одному из убийц Михаила Круга не позволили искупить вину в зоне СВО

Mash: Военкомат Твери отказал убийце Михаила Круга в отправке на СВО

Александр Агеев на следственных мероприятиях, 2019 год. Обложка © Следственный комитет России

Александр Агеев на следственных мероприятиях, 2019 год. Обложка © Следственный комитет России

Военный комиссариат Твери отказал в отправке в зону специальной военной операции Александру Агееву — одному из убийц известного российского певца Михаила Круга. Об этом сообщает Mash.

По сведениям телеграм-канала, Агеев уже не в первый раз подаёт такое обращение — первое было направлено в 2023 году, но суд отказал и в нём. Тогда осуждённый отправил в военкомат Твери ещё одно прошение, рассчитывая, что сможет заключить контракт с Минобороны РФ и отправиться искупать вину в зону проведения спецоперации, но и здесь ему не пошли навстречу. Причина отказов известна. Агеев приговорён к пожизненному заключению.

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Напомним, что российский певец Михаил Круг был застрелен грабителями 1 июля 2002 года в собственном доме. Следствию удалось установить, что смертельные выстрелы произвёл член ОПГ "Тверские волки" Дмитрий Веселов, впоследствии убитый другим членом банды Александром Осиповым якобы из мести за гибель музыканта.

Юрий Лысенко
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