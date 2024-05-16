Одному из убийц Михаила Круга не позволили искупить вину в зоне СВО

По сведениям телеграм-канала, Агеев уже не в первый раз подаёт такое обращение — первое было направлено в 2023 году, но суд отказал и в нём. Тогда осуждённый отправил в военкомат Твери ещё одно прошение, рассчитывая, что сможет заключить контракт с Минобороны РФ и отправиться искупать вину в зону проведения спецоперации, но и здесь ему не пошли навстречу. Причина отказов известна. Агеев приговорён к пожизненному заключению.