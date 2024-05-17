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Регион
17 мая, 03:21

В Петербурге начали подготовку ко второй Антарктической кругосветной экспедиции

В Санкт-Петербурге объявлена подготовка ко второй Антарктической кругосветной экспедиции. Об этом стало известно на открытии конференции "Полар-2024", где обсуждался старт нового российско-бразильского проекта, передаёт телеканал "Санкт-Петербург".

В Северной столице собрались специалисты из Японии, Китая, Бразилии, Индии и Индонезии. Одна из тем деловых сессий посвящена международному научному сотрудничеству. Кроме того, эксперты Арктического и Антарктического научно-исследовательского института готовы делиться планами по изучению подледникового озера в районе станции Восток, а также запуска нового зимовочного комплекса, который там расположен.

"Самое важное, что до 35 учёных и специалистов могут работать летом и 15 — зимой. Абсолютно безопасно, комфортно. К сожалению, нынешняя станция уже давно не модернизирована и это не представляется возможным: она полностью погребена под снегом. Хотелось бы, чтобы полярники, наши герои, работали в максимально безопасных и эффективных условиях", — рассказал директор ГНЦ "Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт" Александр Макаров.

Также эксперты планируют обговорить планы по развитию судовых операций Северного морского транспортного коридора.

Российские учёные сформировали новый исследовательский полигон в центральной Арктике
Российские учёные сформировали новый исследовательский полигон в центральной Арктике

Ранее стало известно, что арктический земельный участок на архипелаге Шпицберген был выставлен на продажу за 300 млн евро (323 млн долларов). Земля имеет геополитическое значение, а решение принималось из-за смены климата, в частности продолжающегося таяния льдов.

Обложка ©

Unsplash / Long Ma

Анатолий Симоненко
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