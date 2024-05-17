В Петербурге начали подготовку ко второй Антарктической кругосветной экспедиции
В Санкт-Петербурге объявлена подготовка ко второй Антарктической кругосветной экспедиции. Об этом стало известно на открытии конференции "Полар-2024", где обсуждался старт нового российско-бразильского проекта, передаёт телеканал "Санкт-Петербург".
В Северной столице собрались специалисты из Японии, Китая, Бразилии, Индии и Индонезии. Одна из тем деловых сессий посвящена международному научному сотрудничеству. Кроме того, эксперты Арктического и Антарктического научно-исследовательского института готовы делиться планами по изучению подледникового озера в районе станции Восток, а также запуска нового зимовочного комплекса, который там расположен.
"Самое важное, что до 35 учёных и специалистов могут работать летом и 15 — зимой. Абсолютно безопасно, комфортно. К сожалению, нынешняя станция уже давно не модернизирована и это не представляется возможным: она полностью погребена под снегом. Хотелось бы, чтобы полярники, наши герои, работали в максимально безопасных и эффективных условиях", — рассказал директор ГНЦ "Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт" Александр Макаров.
Также эксперты планируют обговорить планы по развитию судовых операций Северного морского транспортного коридора.
Ранее стало известно, что арктический земельный участок на архипелаге Шпицберген был выставлен на продажу за 300 млн евро (323 млн долларов). Земля имеет геополитическое значение, а решение принималось из-за смены климата, в частности продолжающегося таяния льдов.
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