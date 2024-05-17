В Петербурге начали подготовку ко второй Антарктической кругосветной экспедиции

В Санкт-Петербурге объявлена подготовка ко второй Антарктической кругосветной экспедиции. Об этом стало известно на открытии конференции "Полар-2024", где обсуждался старт нового российско-бразильского проекта, передаёт телеканал "Санкт-Петербург".

В Северной столице собрались специалисты из Японии, Китая, Бразилии, Индии и Индонезии. Одна из тем деловых сессий посвящена международному научному сотрудничеству. Кроме того, эксперты Арктического и Антарктического научно-исследовательского института готовы делиться планами по изучению подледникового озера в районе станции Восток, а также запуска нового зимовочного комплекса, который там расположен.

"Самое важное, что до 35 учёных и специалистов могут работать летом и 15 — зимой. Абсолютно безопасно, комфортно. К сожалению, нынешняя станция уже давно не модернизирована и это не представляется возможным: она полностью погребена под снегом. Хотелось бы, чтобы полярники, наши герои, работали в максимально безопасных и эффективных условиях", — рассказал директор ГНЦ "Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт" Александр Макаров.

Также эксперты планируют обговорить планы по развитию судовых операций Северного морского транспортного коридора.