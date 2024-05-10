"Благо для России": В Арктике выставили на продажу земельный участок за 300 млн евро

Арктический земельный участок на архипелаге Шпицберген выставили на продажу за 300 млн евро (323 млн долларов), передаёт Bloomberg. Как пишет агентство, земля имеет геополитическое значение, а решение принималось из-за смены климата, в частности, продолжающегося таяния льдов.

Издание ссылается на юриста Пера Киллингстада, который представляет интересы продавцов. По его словам, это единственная возможность для покупателя получить землю в высокогорных районах Арктики и создать стратегический плацдарм. Автор статьи уверен, что сделка станет "благом для России", ведь она позволит расширить судоходные маршруты и увеличить энергетические запасы.

Юрист отметил, что это последний участок на архипелаге из ряда островов (включая три крупных и семь средних). Его площадь — шесть тысяч гектаров, которые находятся в 65 километрах от города Лонгйир в Норвегии. Им более ста лет владел холдинг Aktieselskabet Kulspids, однако имена нынешних владельцев не разглашаются. Примечательно, что покупателям дозволяется пользоваться землёй, как им "заблагорассудится". Единственное — нужно соблюдать условия Договора о Шпицбергене 1920 года: над архипелагом признаётся норвежский суверенитет и его нельзя использовать в "целях, подобных войне". Договор подписан более чем 40 странами, включая Китай, Россию, Великобританию и США.