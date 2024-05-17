Алтайский вице-губернатор задержан в Москве после обысков в краевом кабмине
ТАСС: Зампреда Правительства Алтайского края Кибардина задержали в Москве
Заместитель председателя Правительства Алтайского края Иван Кибардин. Обложка © Сайт Правительства Алтайского края
В Москве задержан зампред Правительства Алтайского края Иван Кибардин, этому предшествовали обыски у него на рабочем месте. Об этом рассказали в силовых структурах.
"Задержали в Москве. Подробности в данный момент неизвестны. Вчера в краевом правительстве проходили обыски, но по какой причине, также неизвестно", — цитирует осведомлённого о ситуации представителя правоохранительных органов ТАСС.
Как сообщил агентству коллега Кибардина, зампред Правительства Алтайского края Денис Губин, официально региональную администрацию о задержании не уведомляли. Также, насколько он знает, чиновника не отстраняли от должности.
Кибардин получил должность зампреда Правительства Алтайского края осенью 2018 года. Он отвечает за обеспечение деятельности исполнительных краевых органов в туристско-рекреационной и санаторно-курортной сфере, за имущественные отношения, а также государственную охрану объектов культурного наследия в регионе. Помимо того, он контролирует соблюдение российского законодательства в вопросе застройки городов и регионального государственного надзора за строительством.