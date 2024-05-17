Алтайский вице-губернатор задержан в Москве после обысков в краевом кабмине

В Москве задержан зампред Правительства Алтайского края Иван Кибардин, этому предшествовали обыски у него на рабочем месте. Об этом рассказали в силовых структурах.

"Задержали в Москве. Подробности в данный момент неизвестны. Вчера в краевом правительстве проходили обыски, но по какой причине, также неизвестно", — цитирует осведомлённого о ситуации представителя правоохранительных органов ТАСС.

Как сообщил агентству коллега Кибардина, зампред Правительства Алтайского края Денис Губин, официально региональную администрацию о задержании не уведомляли. Также, насколько он знает, чиновника не отстраняли от должности.