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Регион
17 мая, 05:33

Алтайский вице-губернатор задержан в Москве после обысков в краевом кабмине

ТАСС: Зампреда Правительства Алтайского края Кибардина задержали в Москве

Заместитель председателя Правительства Алтайского края Иван Кибардин. Обложка © Сайт Правительства Алтайского края

Заместитель председателя Правительства Алтайского края Иван Кибардин. Обложка © Сайт Правительства Алтайского края

В Москве задержан зампред Правительства Алтайского края Иван Кибардин, этому предшествовали обыски у него на рабочем месте. Об этом рассказали в силовых структурах.

"Задержали в Москве. Подробности в данный момент неизвестны. Вчера в краевом правительстве проходили обыски, но по какой причине, также неизвестно", цитирует осведомлённого о ситуации представителя правоохранительных органов ТАСС.

Как сообщил агентству коллега Кибардина, зампред Правительства Алтайского края Денис Губин, официально региональную администрацию о задержании не уведомляли. Также, насколько он знает, чиновника не отстраняли от должности.

Задержан начальник Главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов
Задержан начальник Главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов

Кибардин получил должность зампреда Правительства Алтайского края осенью 2018 года. Он отвечает за обеспечение деятельности исполнительных краевых органов в туристско-рекреационной и санаторно-курортной сфере, за имущественные отношения, а также государственную охрану объектов культурного наследия в регионе. Помимо того, он контролирует соблюдение российского законодательства в вопросе застройки городов и регионального государственного надзора за строительством.

Юрий Лысенко
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