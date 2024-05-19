Топ-5 секретов при выборе вторичной недвижимости: на что обращать внимание при покупке жилья При осмотре квартиры на вторичном рынке покупатели часто обращают внимание совсем не на то, о чём стоило бы узнать поподробнее. В результате покупают жильё, а затем тратят время и деньги на решение неожиданных проблем. Что нужно сделать при выборе недвижимости? 18 мая, 21:21 Строители рассказали, как выбрать квартиру на вторичном рынке. Обложка © ТАСС / Артур Новосильцев

1. Оценить именно фактическое состояние недвижимости

У потенциальных покупателей недвижимости на вторичном рынке существует ряд страхов, которые основаны на строительных мифах. Нередко на их основе они отказываются от действительно стоящего жилья и выбирают квартиру хуже. Например, кого-то пугает год постройки. Человек думает, раз дому 70 лет, то коммуникации там хуже, чем в новостройке, и вот-вот случится потоп, а ещё хуже — пожар. Тем не менее на практике во многих старых домах уже сделали капитальный ремонт, а качество строительства такого жилья было очень высоким. В результате проблем с коммуникациями в старом фонде будет меньше, чем в новом.

Среди других страхов — деревянные перекрытия. Многие считают, что они ненадёжны. На самом деле это не так, а у деревянных перекрытий множество плюсов. Не случайно их и сейчас используют в современном строительстве, а дома с такими перекрытиями благополучно стоят в центре большинства городов сотни лет. Например, в добротных сталинках обычно никаких проблем с деревянными перекрытиями нет. Другое дело — если дом сам по себе достаточно ветхий. В таком жилье могут быть проблемы.

— Выбирая недвижимость на вторичном рынке, вы обязательно должны учитывать фактическое состояние объекта. И здесь не обойтись без технического надзора. Так как "советчики" могут говорить вам, например, о недостатках деревянных перекрытий, а немцы использовали их раньше и используют до сих пор. Такие перекрытия используются и у нас при строительстве домов высотой более трёх этажей. При этом могут быть квартиры в современных домах с серьёзными изъянами. Проверять надо каждый объект досконально и сразу понимать смету, стоимость затрат на доведение объекта до желаемого состояния, если вы покупаете его в формате "под ремонт", — рассказал владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский.

2. Присмотреться к соседям

Перед покупкой квартиры лучше познакомиться с соседями. Фото © ТАСС / AP / Alexander Zemlianichenko

На этот момент многие покупатели вообще не обращают внимания, а зря. Жизнь даже в самой идеальной квартире может превратиться в кошмар, если рядом живут проблемные соседи. Иной раз именно из-за такого соседства собственник и выставляет жильё на продажу.

— Бабушка-кошатница с деменцией на лестничной площадке заставит вас продавать квартиру через месяц. Да и соседи по коттеджному посёлку с шумными дискотеками по субботам радости не доставят. Изучите окружение, ведь вам с ними жить в одной локации или доме, общаться, взаимодействовать, — отметил Максим Лазовский.

3. Оценить состояние коммуникаций и ремонта

Стоит обратить внимание на способ отопления. Обязательно нужно проверить, есть ли какие-то наледи или плесень. В квартире в связи с плохим строительством такое бывает.

Нужно проверить качество ремонта. Фото © Shutterstock / FOTODOM

— Важно проверить систему вентиляции. В старых домах она часто забивается, не работает. Таким образом, воздух, который должен вентилироваться внутри квартиры, запирается, и это отражается на вашем самочувствии. Также важно оценить ремонт: насколько качественно он сделан, есть ли склонность к обрушению, ведь это может вызвать дополнительные затраты. Необходимо также проверить состояние электрики, розеток, чтобы не возникло коротких замыканий. Особенно из-за перегруженности сетей от духового шкафа и варочной плиты, — рассказал генеральный директор ГК "Стройсинтез" Виктор Лукин.

Узнать о перспективах застройки района

Сегодня дом находится в тихом месте у парка, а уже завтра тут может начаться строительство шумной трассы. Кому-то нравится, что рядом гаражный кооператив, но вскоре его могут снести. Одним словом, плюсы локации превратятся в минусы.

— Чтобы избежать многих проблем, стоит посмотреть план градостроительной застройки. А вот об этом уже мало кто думает. И очень зря. Ведь прокладка шумной трассы рядом испортит жизнь и горожанину, и жителю частного дома. Равно как и мусорная свалка. Или новый рынок с соответствующим контингентом. Изучите не только что уже есть рядом с потенциальным объектом, но и что, возможно, будет, — рекомендует Максим Лазовский.

5. Проверить юридическую чистоту квартиры

Много проблем можно найти, если провести юридическую проверку жилья. Это касается не только законности получения права собственности.

Важно проверить юридическую чистоту квартиры. Фото © Shutterstock / FOTODOM

— В случае квартиры могут быть проблемы с перепланировкой и законностью. И тянуться они могут с 50-х годов прошлого века, такое было в практике. А в случае ИЖС главный рассадник секретов в шкафу — участок. Тут могут быть и красные линии, и невозможность получения разрешения на строительство, и ограничения, и неверный ВРИ. Масса проблем, которые надо "рассекретить" до покупки. Ну и во всех случаях надо проверить чистоту собственника и наличие возможных ограничений или внезапных наследников, — отметил Максим Лазовский.

Виктор Лукин добавил, что можно купить квартиру, а окажется, что прошлый хозяин стал банкротом. Соответственно, есть вариант, что недвижимость у вас заберут. Детальная юридическая проверка позволит избежать таких проблем.

Авторы Нина Важдаева