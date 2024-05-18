Серия взрывов прогремела в центре Белгорода

В центральной части Белгорода прогремело несколько взрывов. Об этом пишут РИА "Новости" и ТАСС со ссылкой на корреспондентов с места событий.

Сирена ракетной опасности была запущена около 12:18. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей не приближаться к окнам и укрыться в помещениях, где их нет: ванная комната, туалет, кладовка. Тем, кто находится на улице, необходимо проследовать в укрытие.

Не исключено, что громкие звуки связаны с работами по уничтожению боеприпасов. Жителей Белгородской области предупреждали, что это будет происходить на полигоне Яковлевского городского округа сегодня с 12:00 до 13:00.