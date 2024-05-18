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18 мая, 09:46

Серия взрывов прогремела в центре Белгорода

СМИ: В центре Белгорода раздалось несколько взрывов

В центральной части Белгорода прогремело несколько взрывов. Об этом пишут РИА "Новости" и ТАСС со ссылкой на корреспондентов с места событий.

Сирена ракетной опасности была запущена около 12:18. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей не приближаться к окнам и укрыться в помещениях, где их нет: ванная комната, туалет, кладовка. Тем, кто находится на улице, необходимо проследовать в укрытие.

Не исключено, что громкие звуки связаны с работами по уничтожению боеприпасов. Жителей Белгородской области предупреждали, что это будет происходить на полигоне Яковлевского городского округа сегодня с 12:00 до 13:00.

Силы ПВО поразили ракету "Точка-У" под Белгородом и дрон ВСУ под Брянском
Силы ПВО поразили ракету "Точка-У" под Белгородом и дрон ВСУ под Брянском

Ранее женщина с ребёнком погибли во время атаки ВСУ по Белгороду с использованием дрона-камикадзе. Одним из беспилотников украинские боевики атаковали автомобиль, в котором находилась семья из четырёх человек. Мать семейства скончалась на месте. Ребёнок позднее умер в больнице.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
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