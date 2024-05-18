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18 мая, 18:10

В Москве зрителей Большого театра эвакуировали прямо во время спектакля

SHOT: В Москве из-за ложной тревоги эвакуировали людей из Большого театра

Зрителей прямо во время спектакля эвакуировали из здания Большого театра на Театральной площади в Москве. Как сообщает SHOT, пожарная тревога сработала из-за ложной сигнализации.

Зрителей эвакуировали из здания Большого театра в Москве. Видео © SHOT

По информации телеграм-канала, пожарная тревога сработала прямо во время спектакля "Раймонда" в постановке режиссёра Александра Глазунова. Сотрудники театра экстренно вывели зрителей из здания. Приехавшие на место пожарные не обнаружили дыма и очага возгорания. Оказалось, в здании произошло ложное срабатывание извещателей. Всего эвакуировалось около тысячи человек.

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А ранее Life.ru писал, что людям пришлось эвакуироваться из аэропорта Внуково. Из-за угрозы взрыва необходимо было экстренно освободить один этаж административного здания воздушной гавани.

Обложка ©

SHOT

Дарья Нарыкова
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