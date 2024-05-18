В Москве зрителей Большого театра эвакуировали прямо во время спектакля

Зрителей прямо во время спектакля эвакуировали из здания Большого театра на Театральной площади в Москве. Как сообщает SHOT , пожарная тревога сработала из-за ложной сигнализации.

По информации телеграм-канала, пожарная тревога сработала прямо во время спектакля "Раймонда" в постановке режиссёра Александра Глазунова. Сотрудники театра экстренно вывели зрителей из здания. Приехавшие на место пожарные не обнаружили дыма и очага возгорания. Оказалось, в здании произошло ложное срабатывание извещателей. Всего эвакуировалось около тысячи человек.