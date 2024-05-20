Шторм-новости военкоров: Как Армия России продвигается 20 мая и чем для Зеленского закончился срок президента Какие сёла освободили ВС РФ 20 мая, кто на Украине признал "обвал" фронта в Харьковской области и чем закончился для Зеленского его последний день в должности президента — в материале Life.ru по сводкам военкоров. 20 мая, 12:02 3187 3187 Военные действия в зоне СВО 20 мая. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Ситуация в Харьковской области

Нардеп Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в обвале фронта. По её словам, ответственность несут подчинённые главнокомандующего украинскими войсками. Он поставил руководить фронтом генерала Юрия Содоля, чьи подразделения "завалили оборону" Харьковской области и "пропустили прорыв" Очеретина, считает депутат. Речь идёт о побеге бригады ВСУ со своих позиций после обстрелов и бомбардировок. Это позволило нашим военным сорвать ротацию войск противника и освободить населённый пункт.

В очередной раз украинское командование создаёт иллюзию сопротивления для своих личных нужд. На этот раз они пытаются удержать Волчанск. Скорее всего, это делается для картинки, которую покажут на конференции в Швейцарии.

— Противник продолжает стягивать резервы к Волчанску, следуя примерно той же тактике, которую ранее демонстрировал в Попасной и Авдеевке, — удерживание позиций ценой любых потерь независимо от тактической целесообразности, — сообщает телеграм-канал "НгП раZVедка".

Для стабилизации ситуации в боях заметили 3-й штурмовой батальон 82-й бригады ВСУ. Летом прошлого года его изрядно потрепали на Запорожском направлении. В Волчанске также зафиксировали польскую и американскую технику. Уничтожены были БТР Rosomak и Stryker. Несмотря на попытки Киева остановить группировку "Север", нашим бойцам удалось форсировать реку Волчью и войти в южную часть Волчанска. Падение города — вопрос времени.

Активные действия ВС РФ предпринимают и у Липцов. По данным канала "Два майора", продвижение за последние сутки составило около полукилометра. Населённый пункт, а точнее, высоты вокруг важны для наших войск для уничтожения живой силы и техники противника в Харькове.

— Наши стремятся взять огневой контроль над автомобильными трассами, ведущими в сторону Харькова, Чугуева и южнее, на Купянский участок фронта, — отмечает "Адекватный харьковчанин".

Продвижение в Донбассе 20 мая

Флаги России и ДНР на блокпостах. Фото © TASS / Ura.ru

Учитывая последние сводки, в которых регулярно сообщается об освобождении новых населённых пунктов, становится понятно, что дела у ВСУ обстоят не очень, в том числе в Донбассе. В ДНР российские военные освободили село Клещеевка, а это значит, что ВС РФ всё ближе к южной окраине Часова Яра. В черте города уже идут бои.

— Штурмовые подразделения 98-й ВДД ВДВ ведут ожесточённые бои под прикрытием танков и артиллерии в микрорайоне Новый в первых застройках. Появилась информация о том, что подразделения "Кракен" ВСУ прибыли в качестве резервов, — говорится в сообщении канала "Архангел спецназа".

Бои в Нетайлове и Уманском близятся к завершению. Украинская армия продолжает держаться за окраины. Военный эксперт Борис Рожин считает, что Нетайлово будет освобождено в ближайшие 7–10 дней.

Кроме того, в ЛНР также освобождён ещё один населённый пункт. Армия России полностью заняла Белогоровку и вышла на более выгодные позиции, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Срок Зеленского закончился

Конец легитимности Зеленского 20 мая. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Не менее важным событием 20 мая является истечение срока полномочий президента Украины Владимира Зеленского. Но бывший актёр продолжит играть роль главы государства. Позицию России по этому вопросу озвучил президент Владимир Путин в ходе визита в Китай.

— Для нас это, конечно, имеет значение, если дело дойдёт до подписания каких-то документов. Конечно, мы должны подписывать документы с легитимными властями, — заявил глава государства.

Никаких решений, позволяющих Зеленскому оставаться у власти, нет. И удержаться в кресле в случае выборов он не сможет. По данным Службы внешней разведки РФ, в рядах ВСУ рейтинг Зеленского не превышает 20%, но выбора, как и выборов, у украинцев нет.

Авторы Даниил Черных