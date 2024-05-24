Сигнал из глубин планеты: Телескоп Webb прислал загадочные данные Знаменитая космическая обсерватория заглянула внутрь удивительной экзопланеты возле похожей на Солнце звезды и обнаружила нечто неожиданное. 23 мая, 21:33 Телескоп James Webb заглянул внутрь экзопланеты и нашёл нечто неожиданное. Обложка: Коллаж © Life.ru, © Hub.jhu.edu, Wikipedia / NASA

На первый взгляд WASP-107 b — в общем-то, среднестатистическая планета, среди пяти с лишним тысяч обнаруженных на сегодняшний день таких большинство. Находится она примерно в 210 световых годах от нас в созвездии Девы. Это газовый гигант, весьма крупное небесное тело, которое именно благодаря этому и удалось заметить и впоследствии наблюдать: планета выдаёт себя каждый раз, когда проходит по диску родительской звезды WASP-107, в это время звезда немного тускнеет.

Прохождение экзопланеты по диску родительской звезды в представлении художника. Фото © Esahubble.org

Происходит это примерно каждые шесть земных дней. А раз она так быстро успевает совершать обороты вокруг своего солнца, то это говорит о том, что планета находится очень близко к нему. Для сравнения: Меркурий делает свой круг почти за 88 суток и находится в 58 миллионах километров от нашей звезды. А эта планета, по оценкам, всего в восьми с половиной миллионах километров от своего светила. Светило маленькое, оранжевый карлик, как и Солнце, только ещё значительно меньше него и по размеру, и по массе.

По степени его потускнения в момент транзита планеты можно судить о габаритах этой планеты, а по поведению звезды — о том, насколько сильное гравитационное воздействие эта планета на звезду оказывает. То есть о массе планеты. И из всего этого выходит, что размером она приблизительно с наш Юпитер, но вот массой раз в десять меньше него. Значит, она очень разреженная. Её вещество даже сравнивают с сахарной ватой. Это одна из самых неплотных планет, какие астрономам приходилось видеть.

Достаточно "зоркий", чувствительный телескоп в момент прохождения планеты по диску звезды может не только зафиксировать само наличие планеты, но и рассмотреть её атмосферу. Как раз такой чувствительностью и обладает знаменитая космическая обсерватория James Webb. По тому, как свет проходит сквозь атмосферу планеты, учёные смоделировали картину её состава. И оказалось, что в ней, можно сказать, практически нет метана, а это неожиданно: обычно в газовом гиганте его хоть и сравнительно немного, но он должен быть. К примеру, атмосфера Нептуна в основном, конечно, водородно-гелиевая, но всё-таки полтора процента в ней метан составляет. А в атмосфере WASP-107 b его прослеживается на порядки меньше.

К этому прибавляется большое количество тяжёлых элементов (заметно больше, чем у Урана и Нептуна) и примерные оценки температуры в недрах планеты, если их можно таковыми назвать при их "сахарной ватности", — около +187 градусов Цельсия. И всё это позволяет составить картину того, как выглядит внутреннее строение WASP-107 b, то есть, по сути, впервые в истории заглянуть внутрь далёкой планеты.

Внутреннее строение экзопланеты WASP-107 b в представлении художника. Фото © Hub.jhu.edu

Так вот, внутри у неё, исходя из всех собранных данных, должно быть горячее и весьма массивное полукаменное ядро. Оно, как предполагают, в 11,5 раза тяжелее Земли и составляет треть массы всей планеты. Это ядро своей раскалённостью не только раздувает окружающее его вещество, превращая его в то самое подобие сахарной ваты, но и вызывает его интенсивное перемешивание — конвекцию. Вещество планеты "варится", как каша в кастрюле. А в этом процессе метан, видимо, вступает в реакции и превращается в другие вещества. Как объяснили планетологи, всё это они так дотошно выясняют не только для "общего развития", но и с дальним прицелом на исследование планет твёрдых, каменистых и в особенности на предмет поиска в их атмосферах признаков жизни.

Авторы Адель Романенкова