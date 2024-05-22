Почему Цветочное полнолуние в Стрельце 23 мая — это шанс "посеять" успех и любовь на годы вперёд Одно из самых красивых и эзотерически, энергетически важных событий заканчивающейся весны 2024 года Дракона — приближающееся полнолуние. Что важно о нём знать, как себя вести и про какие запреты помнить — рассказывает Life.ru. 22 мая, 06:00 Как правильно прожить 23 мая — день, когда Цветочное полнолуние поможет начать новую счастливую жизнь и стереть все ошибки прошлого. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Одно из самых красивых и эзотерически, энергетически важных событий заканчивающейся весны 2024 года Дракона — приближающееся полнолуние. Что важно о нём знать, как себя вести и про какие запреты помнить — рассказывает Life.ru.

Цветочное полнолуние, которое произойдёт 23 мая 2024 года, является астрономическим событием, когда Луна перейдёт в фазу стопроцентной видимости в момент, когда приходит время весеннего цветения. Это событие также известно как Цветущее полнолуние, или Цветочное луносолнце. Названия происходят от того, что округление Луны совпадает с периодом, когда в природе происходит массовое цветение.

Полнолуние 23 мая: что Цветочная луна в Стрельце принесёт в жизнь всех знаков зодиака? Фото © Shutterstock / FOTODOM

Экстрасенс Аделина Блэкмун рассказывает Life.ru, что полнолуние 23 мая 2024 года будет проходить в знаке зодиака Стрелец, находящемся на одной оси с зодиаком Близнецы. Оба знака отвечают за общение, за установление личных и профессиональных связей, а положение Луны по отношению к Венере и Юпитеру обещает сделать это полнолуние ярким и незабываемым.

"Люди, посланные нам в дни полнолуния (а это примерно с 20 по 26 мая), буквально дарованы судьбой. Отношения с ними принесут личный или профессиональный успех. Не удивляйтесь, если с вами начнут происходить невероятные события, на грани волшебства, — в этом "виноват" дух майской Цветочной луны", — поясняет экстрасенс.

Цветочная луна — идеальное время для посадки семян не только в прямом, но и в метафизическом смысле. Аделина Блэкмун Экстрасенс, астролог

Полнолуние 23 мая — это отличное время, чтобы распланировать своё будущее так, как этого хотите вы, а не так, как диктуют вам обстоятельства, пусть даже ваш план совсем не коррелирует с реальностью. Главное, сейчас посадить эти "семена", а то, как они прорастут, — уже не наша забота.

Несмотря на то что Цветочное полнолуние 23 мая приходится на период ретроградного Плутона в знаке зодиака Водолей, на фоне округления ночного светила в зодиаке Стрелец создастся мощный тренд движения к новому.

И эта трансформационная энергия как нельзя лучше поддерживает стремление завершить один жизненный цикл и начать другой. Аделина Блэкмун Экстрасенс, астролог

Чтобы "посадить" в свою жизнь удачу, успех, любовь и иное положительное, экстрасенс советует проанализировать последние шесть месяцев жизни, причём вспомнить нужно не только удачи, но и потери. "Кое-что из того, что вы считали потерей, может вернуться в вашу жизнь, но уже в новом качестве, со знаком плюс", — говорит астролог.

Цветущее полнолуние 23 мая — что в нём особенного

Почему время Цветочного полнолуния 23 мая — это период волшебства и любви? Можно ли играть свадьбу и вступать в отношения во время полной луны? Фото © Shutterstock / FOTODOM

Эзотерические практики отмечают, что энергия Цветущего, или Цветочного, полнолуния, которое произойдёт 23 мая в год Дракона 2024, способствует глубокому внутреннему преображению и росту. У представителей всех знаков зодиака в этот день может возникнуть желание освободиться от старых шаблонов поведения, привычек и отношений.

Также важно во время полнолуния 23 мая быть внимательным к своим эмоциям, поскольку под воздействием полной Цветочной луны они могут стать особенно интенсивными. И, конечно же, Цветущее полнолуние 23 мая — это отличное время, чтобы все представители знаков зодиака проявили свою страстность, стремление к преображению и обновлению. Ведь можно сказать, что девиз Цветущей луны — "Что посеешь, то и пожнёшь".

Что нужно и можно делать в Цветочное полнолуние 23 мая

Как Цветущее полнолуние 23 мая 2024 года подарит всем знакам зодиака шанс изменить жизнь к лучшему? Что для этого нужно сделать? Фото © Shutterstock / FOTODOM

В день полнолуния, как рассказывает экстрасенс, стоит сосредоточиться на том, что больше всего волнует ваше сердце. Возможно, пришла пора переосмыслить отношения с некоторыми личностями, решиться на что-то новое, отпустить то, что больше нет сил нести.

Стрелец — знак зодиака, который даёт нам видеть всю картину жизни целиком. Но, чтобы подняться вверх и прозреть, надо погрузиться в своё сердце. Аделина Блэкмун Экстрасенс, астролог

Также эксперт отмечает, что день Цветочного полнолуния 23 мая максимально благоприятный, чтобы как сделать предложение руки и сердца, так и принять его.

Полнолуние, особенно Цветущее, которое произойдёт уже в этот четверг, считается особым временем, когда энергия нашей планеты и Вселенной достигает пика. Многие люди верят, что время полной луны становится благоприятным. Можно как совершать различные "белые" ритуалы и медитации, так и банально работать над собой.

А если вы хотите использовать энергию Цветочного полнолуния 23 мая 2024 года для изменения жизни к лучшему, вот несколько рекомендаций: Помедитируйте. В полнолуние это окажется особенно эффективным. Сфокусируйтесь на целях, визуализируйте желаемые изменения в жизни и привлекайте позитивную энергию.

В полнолуние это окажется особенно эффективным. Сфокусируйтесь на целях, визуализируйте желаемые изменения в жизни и привлекайте позитивную энергию. Напишите список желаний и целей , которых хотите достичь. Цветочное полнолуние 23 мая поможет вам прояснить мысли и сосредоточиться на том, что важно.

, которых хотите достичь. Цветочное полнолуние 23 мая поможет вам прояснить мысли и сосредоточиться на том, что важно. Если вы работаете с кристаллами, полнолуние 23 мая окажется отличным временем для очищения и зарядки их энергии.

И, конечно же, используйте практику благодарности Вселенной. Во время Цветущего полнолуния выражайте благодарность за всё хорошее, что с вами уже произошло. Ведь часто удача и благополучие приходят к тем, кто умеет за них благодарить.

Чего нельзя делать в Цветочное полнолуние 23 мая

Чего нельзя делать в Цветочную луну 23 мая? Фото © Shutterstock / FOTODOM

Экстрасенс также перечисляет и ряд действий, которых во время Цветущей луны совершать не рекомендуется. Например, не стоит стирать одежду или отдавать в ремонт какие-то вещи, иначе они прослужат потом недолго. Не стоит переедать или злоупотреблять алкоголем, ведь под влиянием полной луны эти процессы легко выходят из-под контроля.

Ну и, как обычно, в дни полнолуния надо держаться подальше от всего, что вызывает негатив. Аделина Блэкмун Экстрасенс, астролог

Поэтому представителям всех знаков зодиака важно не вступать в конфликты и не выяснять отношения во время полнолуния 23 мая. "Полная луна усиливает всё, что мы проецируем в этот мир. И, посеяв ветер, мы рискуем оказаться в центре бури, которая сметёт всё, что мы с таким трудом строили", — подытоживает экстрасенс Аделина Блэкмун.