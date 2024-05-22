Умерла вдова актёра Михаила Пуговкина 22 мая, 09:01 Актёр Михаил Пуговкин с женой Ириной Пуговкиной-Лавровой на праздновании его 80-летнего юбилея в 2003 году. Фото © ИТАР-ТАСС / Григорий Сысоев

Вдова народного артиста СССР Михаила Пуговкина, член Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России Ирина Пуговкина-Лаврова умерла в возрасте 82 лет. Об этом сообщает Союз кинематографистов.

"Жизненный путь Ирины Константиновны был непростым, однако все трудности и сложности компенсировались её активным, деятельным характером и прекрасными организаторскими способностями. С любимым многими миллионами зрителей, поистине народным артистом Михаилом Пуговкиным Ирина Константиновна прожила 18 лет", — говорится в сообщении на сайте союза.

Прощание с Ириной Константиновной пройдёт 23 мая в 12:00 в Иерусалимском храме подмосковного Воскресенска.

Ирина Пуговкина-Лаврова была третьей супругой Пуговкина. Они поженились в 1991 году. Сам Михаил Иванович скончался 25 июля 2008 года на 86-м году жизни у себя дома в Москве из-за обострения сахарного диабета. Он похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.

Авторы Александра Вишнякова