Тело ещё одного ребёнка нашли в доме убивших девочку педофилов-любовников из Костромы

В жилом доме на Волжской улице в Костроме, где двумя годами ранее два педофила убили пятилетнюю Веронику, был обнаружен труп ещё одной девочки. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В Костроме нашли мёртвой 6-летнюю девочку. Фото © VK / Прокуратура Костромской области

Тело 6-летней девочки было найдено вечером 21 мая. По предварительному заключению специалистов, на теле нет никаких следов насилия. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

"Девочка в последнее время проживала в семье друзей отца, который уехал в другой регион, детский сад она не посещала. По предварительным данным, причина смерти носит некриминальный характер и связана с возникшими у ребёнка проблемами со здоровьем", — рассказывает СУ СК России по Костромской области.

Сейчас специалисты собирают материал и проводят следственные действия, чтобы установить все причины произошедшего.