Тело ещё одного ребёнка нашли в доме убивших девочку педофилов-любовников из Костромы
Тело девочки нашли в доме в Костроме, где жили педофилы-любовники
В жилом доме на Волжской улице в Костроме, где двумя годами ранее два педофила убили пятилетнюю Веронику, был обнаружен труп ещё одной девочки. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Тело 6-летней девочки было найдено вечером 21 мая. По предварительному заключению специалистов, на теле нет никаких следов насилия. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
"Девочка в последнее время проживала в семье друзей отца, который уехал в другой регион, детский сад она не посещала. По предварительным данным, причина смерти носит некриминальный характер и связана с возникшими у ребёнка проблемами со здоровьем", — рассказывает СУ СК России по Костромской области.
Сейчас специалисты собирают материал и проводят следственные действия, чтобы установить все причины произошедшего.
Два года назад в этом же самом доме двое педофилов надругались, а затем жестоко убили 5-летнюю девочку. Они схватили малышку на улице, когда она отпросилась у мамы выйти ненадолго, чтобы посмотреть на ёлку. Поиски ребёнка привели силовиков на Волжскую улицу. Там они нашли тело погибшей малышки с многочисленными порезами в спортивной сумке, стоявшей у порога. Педофилов-любовников приговорили к пожизненному за жуткую расправу.