Детектив Саратов – Москва: Как в Никарагуа поймали беглого профессора МГУ Михаила Горбачёва По запросу МВД России власти Никарагуа задержали и выдали беглого профессора МГУ, обвиняемого во взяточничестве. Подробности — в материале Life.ru. 22 мая, 15:05 Михаил Горбачёв, обвинённый СК по Саратовской области РФ в коррупции. Коллаж © Life.ru. Фото © vzsar.ru, © Wikipedia / Elemaki

Профессор МГУ Михаил Горбачёв, который на протяжении двух лет находился в Никарагуа и прикрывался командировкой московского вуза, передан МВД России. В Москве его отправят в СИЗО, потому что ранее он был заочно арестован судом. Горбачёва обвиняют в получении взятки в особо крупном размере во время его работы в ФГБОУ ВО "Саратовская государственная юридическая академия". Зимой редакция Life.ru обращалась с запросом в районный суд Саратова, получив подтверждение о том, что дело расследуется по пятой части статьи 290 УК РФ.

История преподавателя из Саратова Михаила Горбачёва, тёзки последнего президента СССР, превратилась в лихой детектив. Напомним, согласно сообщению пресс-службы МВД, обвиняемый в период с 2013-го по 2018 год был преподавателем ФГБОУ ВО "Саратовская государственная юридическая академия". По версии следствия, он получил от студентки этого вуза взятку в размере более 180 тысяч рублей в обмен на положительные оценки по учебным дисциплинам. Региональный СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 290 УК РФ.

Однако фигурант дела воспользовался подпиской о невыезде и во время расследования скрылся за границей. В октябре 2021 года Кировский райсуд Саратова объявил в федеральный розыск и заочно арестовал Михаила Горбачёва. Позднее по инициативе ГУ МВД России по Саратовской области он был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола.

Письма в инстанции

Копия приказа ректора МГУ об увольнении Михаила Горбачёва. Фото © Life.ru

Life.ru также имеет в распоряжении редакции копию приказа ректора МГУ Садовничего об увольнении Михаила Горбачёва, подписанного 15 ноября 2023 года по собственному желанию с выплатой компенсации за неиспользованный отпуск. То есть после объявления в розыск в Саратове профессор ещё два года числился в московском вузе. Накануне его увольнения из МГУ в столичное МВД поступил запрос от студента второго курса факультета политологии МГУ.

В итоге, благодаря взаимодействию МВД и Интерпола, Горбачёв задержан в Никарагуа. В аэропорту города Манагуа он был передан представителям российской полиции для экстрадиции в Москву, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Выдержка из письма на запрос редакции Life.ru в Саратовский суд. Фото © Life.ru

Экс-начальник криминальной милиции России, почётный адвокат РФ Евгений Харламов рассказал Life.ru, что если человек находится под подпиской о невыезде, он не может покинуть пределы города без разрешения следствия. В данном случае Горбачёв это знал, и вся ответственность лежит на нём.

— Если предположить, что работодатель оказал содействие в пересечении границы, то тут может возникнуть вопрос в проведении проверки того или иного работодателя на предмет соучастия в сокрытии от избранной меры пресечения. Я не говорю, что это уголовная ответственность, но это точно повлечёт последствия в правовом контексте, — сказал Life.ru Харламов.

Авторы Елена Стафеева