Президент России Владимир Путин осмотрел выставку "Технологический суверенитет", рассказывающую об основных направлениях деятельности и проектах Агентства стратегических инициатив (АСИ). Главу государства сопровождали гендиректор Агентства Светлана Чупшева и специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

Путин осмотрел выставку АСИ "Технологический суверенитет". Видео © Пресс-служба Кремля

Чупшева рассказала, что создатели выставки попытались в виде матрицы отобразить, как их проекты и инициативы укладываются в решение семи национальных целей развития страны до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

"Мы разложили, как в матрице, какие проекты ключевые помогают достигать национальных целей", — объяснила она возле стенда.