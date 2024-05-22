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Регион
22 мая, 14:24

Путин осмотрел выставку АСИ "Технологический суверенитет"

Президент России Владимир Путин осмотрел выставку "Технологический суверенитет", рассказывающую об основных направлениях деятельности и проектах Агентства стратегических инициатив (АСИ). Главу государства сопровождали гендиректор Агентства Светлана Чупшева и специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

Путин осмотрел выставку АСИ "Технологический суверенитет". Видео © Пресс-служба Кремля

Чупшева рассказала, что создатели выставки попытались в виде матрицы отобразить, как их проекты и инициативы укладываются в решение семи национальных целей развития страны до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

"Мы разложили, как в матрице, какие проекты ключевые помогают достигать национальных целей", — объяснила она возле стенда.

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Агентство стратегических инициатив — российская автономная некоммерческая организация, созданная Правительством России для реализации комплекса мер в экономической и социальной сферах. В частности, для продвижения приоритетных проектов, реализации мероприятий по улучшению предпринимательской среды в России, развитию профессиональных кадров и т. п. Действует с 11 августа 2011 года. Председатель наблюдательного совета — Владимир Путин.

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Life.ru

Алексей Берковиц
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