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Регион
22 мая, 13:58

Путин назвал благополучие россиян важнейшим критерием оценки работы властей

Уровень благополучия граждан России должен быть важнейшим критерием оценки работы властей всех уровней. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"У всех наших планов — экономических, технологических и тем более социальных — есть важнейшее измерение и важнейший критерий всей нашей работы. Это благополучие людей", — отметил российский лидер.

По его мнению, оценивать эффективность работы правительства и регионов по реализации национальных целей можно с помощью национального рейтинга качества жизни, который ежегодно формирует АСИ.

Путин: Смысл служения Родине — в счастье и благополучии родной страны
Путин: Смысл служения Родине — в счастье и благополучии родной страны

Напомним, ранее президент неоднократно подчёркивал, что главными задачами для РФ являются народосбережение, благополучие семей и укрепление суверенитета страны, причём многое здесь зависит от работы региональных и местных властей.

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Life.ru / Павел Баранов

Александра Вишнякова
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