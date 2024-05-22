Путин назвал благополучие россиян важнейшим критерием оценки работы властей

Уровень благополучия граждан России должен быть важнейшим критерием оценки работы властей всех уровней. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"У всех наших планов — экономических, технологических и тем более социальных — есть важнейшее измерение и важнейший критерий всей нашей работы. Это благополучие людей", — отметил российский лидер.

По его мнению, оценивать эффективность работы правительства и регионов по реализации национальных целей можно с помощью национального рейтинга качества жизни, который ежегодно формирует АСИ.