"Галлюцинации и призрак в комнате": Невролог объяснил, что такое сонный паралич и чем он может быть опасен

Существуют люди, которые во время засыпания или сразу после пробуждения испытывают сильный страх, так как чувствуют, что их тело обездвижено, они не могут пошевелиться, а в комнате присутствует призрак или непонятная фигура. Это явление называется сонным параличом. Что это такое, кто ему подвержен и можно ли его избежать, рассказал врач-невролог Евгений Наумов.

По его словам, сонный паралич — это состояние длительностью до нескольких минут, при котором возникает временный паралич мышц и человек не может совершить произвольное движение, кроме движений глаз и дыхательных мышц. Он возникает во время фазы быстрого сна, когда мы видим сновидения.

"Мозг в это время предохраняет человека от возможных травм и отключает контроль над мышцами. При сонном параличе человек начинает просыпаться, сознание восстанавливается, а мышечный контроль нет. При этом ещё и на состояние бодрствования могут накладываться сновидения, возникать галлюцинации, ощущения присутствия кого-то в комнате", — пояснил эксперт в беседе с РИАМО.

Сонный паралич часто наблюдается у совершенно здоровых людей, это состояние происходит хотя бы один раз в жизни у 50%. К счастью, это состояние кратковременное и быстро проходит. Но бывают определённые состояния, при которых риски пережить сонный паралич повышаются. Например, при неврозах, приёме психотропных препаратов, после употребления алкоголя, переутомлении, смене часовых поясов, недостатке сна и при неврологических заболеваниях, продолжил невролог.

Он отметил, что единичные эпизоды неопасны, но если сонный паралич повторяется, то необходимо исключить другие неврологические заболевания, такие как эпилепсия, нарколепсия, некоторые психические заболевания, состояния дефицита калия и др. В этой ситуации лучше обратиться к неврологу или сомнологу, они проведут осмотр и назначат лечение.

Профилактика сонного паралича: — полноценный сон (семь-восемь часов в сутки); — отход ко сну в одно и то же время; — исключение кофе за два часа до сна; — создание комфортных условий для сна — температура воздуха 20–22 градуса; — исключение эмоциональной и физической активности перед сном; — минимизация уровня света и шума, удобная кровать; — отказ от избыточного употребления алкоголя и курения; — достаточная физическая активность и сбалансированное питание; — своевременная коррекция невротических состояний у психотерапевта.