Банки начали повышать ставки по вкладам: Как сейчас приумножить сбережения 7 июня Центробанк может поднять ключевую ставку. Это обсуждается и в самом ведомстве, и кажется логичным многим экономистам. На этом фоне некоторые банки уже начали работать на опережение и поднимают ставки по вкладам. Куда сейчас выгоднее всего вложить деньги? 23 мая, 09:46 Экономисты рассказали, как выбрать вклад в банке. Обложка © ТАСС / Ольга Зиновская

Ещё месяц назад обсуждался вопрос о том, оставит ли ЦБ ключевую ставку неизменной или понизит. Казалось, что третьего сценария просто быть не может. Вот-вот начнётся цикл снижения ставки. Тем не менее в конце мая риторика изменилась, и сейчас вполне реальным выглядит прогноз о том, что уже на ближайшем заседании ЦБ может ставку поднять. В такой ситуации банки начинают бороться за вкладчиков. Некоторые крупные кредитные организации уже увеличили доходность вкладов. Максимальные ставки доходят до 17–17,5% годовых.

— Вообще же, для того, чтобы правильно выбрать вклад и банк, нужно определиться с несколькими ключевыми параметрами. Во-первых, сумма вклада. Чем она больше, тем выше доходность. Но тут надо помнить, что государство страхует только вклады до 1,4 миллиона рублей. Во-вторых, валюта: наиболее выгодны сейчас рублёвые вклады, но можно попробовать и другие валюты, например юани или дирхамы. В-третьих, дополнительные условия: возможность пополнения, частичного снятия, капитализация счёта и так далее. Как правило, чем больше возможностей предоставляет вклад, тем ниже его доходность, — рассказали в финансовом маркетплейсе "Сравни".

Безусловно, имеет смысл выбрать депозит с самой высокой на рынке ставкой — тут всё логично и без сюрпризов. Чтобы узнать все условия, сравнить и выбрать банк и конкретный вклад, можно воспользоваться одним из профильных сервисов. Они аккумулируют данные обо всех банковских продуктах на рынке и позволяют удобно сравнивать их.

— Стоит открывать вклады только в проверенных банках и внимательно читать условия договора. Нередко в рекламе всплывает высокий процент, но открыть вклад на таких условиях могут лишь избранные клиенты. Например, часто банки предлагают самую высокую ставку людям, у которых не было депозитов в этой организации в течение последних 90 дней. Бывает, что для открытия вклада под высокий процент потребуется совершать траты на определённую сумму в месяц. Понять банк можно. Клиент увидел рекламу, зашёл в онлайн-кабинет. И даже если ему не подошли льготные условия, то он уже расположен открыть вклад именно в этом банке. Пусть и под меньший процент. Чтобы не попасть в такую ловушку, лучше заранее узнать обо всех условиях открытия вклада конкретно для вас, а уже потом выбрать максимально подходящий, — пояснила Елена Кузнецова.

Она предупредила ещё об одной ошибке, которую могут сделать клиенты в погоне за высоким процентом. Больше всего доходность на вкладах, с которых нельзя снимать деньги. Но если срочно потребуются средства, то такой вклад придётся закрыть с потерей всех процентов. Чтобы не возникло такой проблемы, лучше всегда держать один вклад, на котором есть возможность снятия и пополнения.

Авторы Нина Важдаева