Цугцванг депутата: За что экс-председатель Комитета по национальностям Геннадий Семигин потерял поддержку партийцев Депутат от партии "Патриоты России" Семигин до сих пор разгребает скандал с оскорблением русских солдат. Он уже потерял пост главы Комитета по делам национальностей и рискует проиграть апелляцию по иску к участнику СВО о защите чести и достоинства. 23 мая, 21:25 Депутат Семигин судился с бойцом Евгением Топазом Рассказовым. Коллаж © Life. Обложка © Telegram / gennadiysemigin, Topaz_Penetrator

Дело Семигина против бойца штурмового батальона "Эспаньола" Евгения Топаза Рассказова достигло апогея. Месяц назад казалось, что политический тяжеловес, не покидающий высшие эшелоны власти с августовского путча и пользовавшийся роскошной недвижимостью на Рублёвке, легко переиграл участника СВО в суде. Но с тех пор изменилось многое. Похоже на то, что депутат-миллионер так и не понял, что в России изменилась информационная среда и появилось гражданское общество.

Чем прославился Семигин

История началась прошлой осенью, когда на сайте партии Геннадия Семигина "Патриоты России" появился пасквиль на русских солдат. По мнению автора, наших ребят приходится гнать в бой пинками. Явно русофобский пост провисел четыре дня. Утром в понедельник Семигин опроверг свою причастность и обвинил хакеров.

— Наглая попытка дискредитировать как лично мои взгляды, так и в целом идеологию патриотизма. Взломан сайт "Патриотов России". Незамедлительно обращаюсь к правоохранителям, — отреагировал депутат. По его словам, сайт сначала обрушили, а позже взломали, и доступа к нему нет, но злополучный пост как-то убрали.

Оправданиям Семигина не поверили многие. Не сдержался и жёстко отреагировал на это Евгений Рассказов, участник СВО, ведущий популярного телеграм-канала. Депутат в ответ подал на него в суд.

Пресс-служба "Патриотов России" о "мерзком и гадком ударе в спину" со стороны журналистов. Фото © patriotrus.ru

Как Семигин хочет наказать Топаза

Обидевшему депутата Евгению Рассказову 29. Он из Макеевки, впервые поднял оружие десять лет назад в составе добровольческого подразделения "Русич", когда пришлось сражаться с карателями АТО. Обрёл позывной Топаз, возглавил движение "Альтернатива", занимающееся вызволением людей из рабства, и запустил блог с 157 тысячами подписчиков. Сейчас Рассказов сражается в городе Часов Яр как боец десантно-штурмового батальона "Эспаньола".

В марте ему пришла повестка в Дмитровский городской суд Московской области из-за иска о защите чести и достоинства от Геннадия Семигина.

— Ответчик подверг мою честность в глазах общества под сомнение в неприличной форме, — заявил в иске депутат, оценив свой моральный ущерб почти в 6,5 млн рублей, по 30 рублей за каждый просмотр порочащих его текстов.





Следом Геннадий Семигин собрал конференцию, где сказал, что может грозить его обидчикам из Интернета помимо гражданского иска. Это уголовные дела о клевете и фейках, конфискация недвижимости, тюрьма до 15 лет.

— Ну вы же понимаете, я офицер, сын офицера и человек, который на миллиметр вправо-влево даже не может своё мнение высказать по межнацу, потому что нельзя… — на конференции Семигин удивлялся, что ему кто-то не верит. Виновными он считает хакеров, плохих журналистов и блогеров-военкоров.

Видеоконференция Геннадия Семигина. Видео © Telegram / gennadiysemigin

Пиррова победа в первой инстанции

Топазу взялись помогать адвокат из Санкт-Петербурга Алексей Калугин и предпочитающий анонимность юрист Павел Zlawers. Оба известны в узких кругах тем, что помогают по юридическим вопросам парням с фронта. Подключились подписчики Евгения Рассказова, сослуживцы, военкоры. Ситуация всё чаще попадала в заголовки федеральных СМИ. Но подготовиться времени не хватило, и в апреле первая инстанция частично удовлетворила иск Семигина. Суд обязал Топаза удалить несколько постов, написать опровержение, признать факт взлома и выплатить 500 тысяч рублей.

Окружение бойца не сдалось. Было инициировано массовое обращение в коалицию "Справедливая Россия – Патриоты – За правду", где Геннадий Семигин является сопредседателем, а Сергей Миронов — председателем. Вскоре за Топаза публично высказались многие справедливороссы.

Также ситуацию прокомментировал Никита Михалков.

— Запрашиваемая Семигиным сумма была бы на миллион рублей больше, чем выплата, если бы этот блогер, не дай бог, был бы убит на фронте, — подметил режиссёр.

Сергей Миронов и его помощник (на переднем плане) не поддержали Семигина. Фото © Telegram / orly_rs

На следующий день в своих личных соцсетях отреагировал и лидер справедливороссов Сергей Миронов.

— Настоятельно рекомендую Геннадию Семигину отказаться от судебных разбирательств! Призываю иски отозвать, от финансовых претензий, изложенных в исковых заявлениях, отказаться, — призвал Миронов.

На днях сопартийцы освободили Семигина от поста председателя Комитета Госдумы по делам национальностей. Его место займёт Яна Лантратова. Судя по новостям, речь об исключении скандального депутата из партии не идёт.

Под ударом теперь скандальный законопроект, внесённый Семигиным незадолго до теракте в "Крокусе", дающий возможность создания при органах власти совещательно-консультативных органов диаспор.

Хакер из Николаева

Сторона Евгения Рассказова подала апелляцию на решение первой инстанции в Мособлсуд — дата её рассмотрения пока не назначена. Также юристы Топаза пытаются обжаловать через Таганский суд постановление о возбуждении уголовного дела по факту взлома сайта "Патриотов России".

— В материалах гражданского дела по иску Семигина к Топазу из доказательств взлома присутствует лишь это постановление о возбуждении уголовного дела, постановление о признании Семигина потерпевшим, а также заключение некого "эксперта". Из документов о его образовании указан только диплом магистра физики, — пишет в соцсетях юрист Алексей Калугин.

Адвокаты считают экспертное заключение слабым звеном в позиции Семигина. По их мнению, "никакой экспертизы в соответствии со статьями 79, 80, 84–86 ГПК РФ в данном деле не проводилось, это просто подмена понятий" и "возможности проверить достоверность сведений в ней представлено не было". Если верить эксперту Семигина, злодеяние совершил некий хакер из украинского Николаева.

Чем закончится суд по иску депутата Семигина к участнику СВО? 0 Депутат выиграет иск, потому что он прав Адвокаты парня успешно обжалуют иск Семигина К делу подключатся хакеры, которые вычислят, кто писал скандальный пост Семигину отзовёт иск и помирится с ответчиком

Авторы Пётр Егоров