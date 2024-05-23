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Регион
23 мая, 16:47

Петербургские колледжи займутся подготовкой кадров для нефтяников

Платформа "Лига колледжей" объединяет уже 15 учебных заведений из девяти регионов страны. Обложка © Пресс-служба "Газпром нефти"

Платформа "Лига колледжей" объединяет уже 15 учебных заведений из девяти регионов страны. Обложка © Пресс-служба "Газпром нефти"

Колледжи Санкт-Петербурга стали участниками образовательной платформы "Лига колледжей Газпром нефти". Соглашение о партнёрстве подписано между одним из старейших учебных заведений города – Охтинским колледжем и Корпоративным университетом компании. Ранее к проекту присоединились Автомеханический колледж и Колледж автоматизации производства.

Сотрудничество позволит учебным заведениям открыть новые технические лаборатории и образовательные программы.

По словам вице-губернатора Санкт-Петербурга Ирины Потехиной, данный проект — отличный пример сотрудничества крупного бизнеса с учебными заведениями.

"Благодаря такому партнёрству формируется кадровый резерв востребованных в отрасли рабочих профессий и растёт качество подготовки профильных специалистов", — отметила она.

В Охтинском колледже тоже связывают с программой высокие ожидания. По словам директора учебного заведения Галины Красновской, совместно с экспертами ведущей нефтегазовой компании будут расширены образовательные программы, внедрены учебные практические технологии, а студенты смогут получить необходимые навыки и компетенции для будущей работы.

"Охтинский колледж готовит высококвалифицированные кадры для различных секторов экономики, в том числе и нефтехимической промышленности. В этой отрасли применяется самое современное оборудование и выстроены сложные технологические процессы, соответственно, высок спрос на эффективных и грамотных специалистов", прокомментировала Красновская.

Вместе с теоретической подготовкой по специальности "техник-химик" студенты пройдут производственную практику на современном топливном терминале компании в Ленинградской области.

"В нашем топливно-логистическом подразделении работают тысячи сотрудников: от техников и мастеров до лаборантов химического анализа и водителей высших категорий. Совместно с ведущими учреждениями профессионального образования мы стремимся расширять и усиливать учебные программы для формирования отраслевого кадрового резерва эффективных многопрофильных специалистов", отметил Дмитрий Шепельский, директор по региональным продажам "Газпром нефти".

"Лига колледжей" поможет московским студентам найти работу на крупнейших предприятиях
"Лига колледжей" поможет московским студентам найти работу на крупнейших предприятиях
Алексей Берковиц
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