Петербургские колледжи займутся подготовкой кадров для нефтяников

Колледжи Санкт-Петербурга стали участниками образовательной платформы "Лига колледжей Газпром нефти". Соглашение о партнёрстве подписано между одним из старейших учебных заведений города – Охтинским колледжем и Корпоративным университетом компании. Ранее к проекту присоединились Автомеханический колледж и Колледж автоматизации производства.

Сотрудничество позволит учебным заведениям открыть новые технические лаборатории и образовательные программы.

По словам вице-губернатора Санкт-Петербурга Ирины Потехиной, данный проект — отличный пример сотрудничества крупного бизнеса с учебными заведениями.

"Благодаря такому партнёрству формируется кадровый резерв востребованных в отрасли рабочих профессий и растёт качество подготовки профильных специалистов", — отметила она.

В Охтинском колледже тоже связывают с программой высокие ожидания. По словам директора учебного заведения Галины Красновской, совместно с экспертами ведущей нефтегазовой компании будут расширены образовательные программы, внедрены учебные практические технологии, а студенты смогут получить необходимые навыки и компетенции для будущей работы.

"Охтинский колледж готовит высококвалифицированные кадры для различных секторов экономики, в том числе и нефтехимической промышленности. В этой отрасли применяется самое современное оборудование и выстроены сложные технологические процессы, соответственно, высок спрос на эффективных и грамотных специалистов", — прокомментировала Красновская.

Вместе с теоретической подготовкой по специальности "техник-химик" студенты пройдут производственную практику на современном топливном терминале компании в Ленинградской области.