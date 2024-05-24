Германия подняла истребители из-за российского Ан-26 в небе над Балтикой
Немецкие истребители Eurofighter, патрулирующие воздушное пространство в зоне Балтийского моря, были подняты в небо из-за российского Ан-26. Об этом сообщает ВВС Германии.
"Вчера вечером немецкие истребители Eurofighter, участвующие в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в зоне Балтийского моря, вновь были подняты с аэродрома Лиелварде в Латвии", — говорится в заявлении в соцсети X.
Утверждается, что российский Ан-26 якобы был замечен без сигнала транспондера.
А ранее в Польше подняли в небо авиацию из-за "интенсивных" действий России. Вооружённые силы запустили "необходимые процедуры" для обеспечения безопасности воздушного пространства страны.