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Регион
24 мая, 07:36

Германия подняла истребители из-за российского Ан-26 в небе над Балтикой

Немецкие истребители Eurofighter, патрулирующие воздушное пространство в зоне Балтийского моря, были подняты в небо из-за российского Ан-26. Об этом сообщает ВВС Германии.

"Вчера вечером немецкие истребители Eurofighter, участвующие в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в зоне Балтийского моря, вновь были подняты с аэродрома Лиелварде в Латвии", — говорится в заявлении в соцсети X.

Утверждается, что российский Ан-26 якобы был замечен без сигнала транспондера.

ВС Польши заявили, что подняли в небо авиацию из-за активности России
ВС Польши заявили, что подняли в небо авиацию из-за активности России

А ранее в Польше подняли в небо авиацию из-за "интенсивных" действий России. Вооружённые силы запустили "необходимые процедуры" для обеспечения безопасности воздушного пространства страны.

Обложка ©

Wikipedia / Ромашов Герман Викторович

Александра Вишнякова
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